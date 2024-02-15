Galatasaray Sparta Prag maçı hangi kanalda? | Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray - Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sparta Prag maçı 15 Şubat 2024 tarihinde oynanacak. Rövanş maçı ise 22 Şubat tarihinde oynanacak. Müsabaka 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Sanchez, Nelsson, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

SPARTA PRAG MUHTEMEL 11'İ

Jensen, Preciado, Sorensen, Kairinen, Karabec, Birmancevic, Qazim Laci, Panak, Rynes, Krejci, Kuchta

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELDİ

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başladı. Sarı-kırmızılılar, 2. turda Zalgiris Vilnius'u, 3. turda Olimpija Ljubljana'yı ve play-off turunda da Molde'yi geçerek gruplara kaldı. Aslan; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda aldığı 5 puanla 3. sırada tamamladı ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam etti.

SPARTA PRAG AVRUPA LİGİ GRUBUNU 2. TAMAMLADI

Sparta Prag ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Kopenhag'a kaybetti. UEFA Avrupa Ligi macerasına play-off'lardan başlayan Çekya temsilcisi bu turda Dinamo Zagreb'i geçerek gruplara kaldı. Avrupa Ligi'nde C Grubu'nda Real Betis, Rangers ve Aris Limassol ile mücadele eden Sparta Prag, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 10 puanla 2. oldu ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

SPARTA PRAG İLE 5. RANDEVU

Galatasaray ile Sparta Prag, Avrupa kupalarında bugüne kadar 2'si Şampiyonlar Ligi, 2'si de Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya ekibi de 2 kez kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi. Bu maçlarda Galatasaray 4 gol atarken, Prag ise 7 gol kaydetti.

İki takım en son 5 Kasım 1997 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında İstanbul'da rakip oldu ve sarı-kırmızılılar 2-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Sparta Prag arasında 1995 yılında oynanan iki maçta sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da forma giymişti.

AVRUPA KUPALARINDA 315. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 314 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 118 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde 466 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 92 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 92 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Aslan bu müsabakalarda 142 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 113 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde son olarak 2021-2022 sezonunda son 16 turunda İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaştı ve Camp Nou'da 0-0 berabere kaldı, İstanbul'da ise 2-1'lik skorla yenilerek elendi.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 12 kez mücadele etti. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve gruplarında oynadığı bu 12 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, 3 kez de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

ÇEKYA TAKIMLARIYLA 8 KARŞILAŞMA YAPTI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Çekya temsilcileri ile 8 resmi maça çıktı. Cimbom; Banik Ostrava, Sparta Prag ve Mlada Boleslav ile oynadığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

ÇEKYA LİGİ'NDE LİDER

Sparta Prag, Çekya Ligi geride kalan 20 haftada liderlik koltuğunda oturuyor. Çekya takımı, 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 53 puan aldı. Prag, ligindeki tek yenilgisini deplasmanda Mlada Boleslav'a karşı 3-1'lik skorla yaşarken, son olarak ise konuk olduğu Karvina'yı 3-0 yendi.

Sparta Prag'da Türkiye'de bir dönem Kasımpaşa forması forma giyen David Pavelka da oynuyor.

EN GOLCÜ İSMİ MAURO ICARDI

Galatasaray'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olarak Arjantinli Mauro Icardi yer alıyor. Icardi, Şampiyonlar Ligi gruplarında ve elemelerinde 5 kez rakip fileleri havalandırdı. 30 yaşındaki futbolcuyu, 3 golle Kerem Aktürkoğlu ve 2'şer golle de Hakim Ziyech ve Dries Mertens takip etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklarını atlatan Abdülkerim Bardakcı ile Sergio Oliveira, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek. Hakim Ziyech sakatlığından dolayı, Derrick Köhn de UEFA listesinde yer almadığından dolayı karşılaşmada yer alamayacak.

ALEJANDRO HERNANDEZ DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Sparta Prag karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alejandro Muniz Ruiz olacak. Maçta VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Ricardo de Burgos oturacak.