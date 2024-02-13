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Arkas Spor 3-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erkekler Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Arkas Spor evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 29-27, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 17:44
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Arkas Spor 3-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erkekler Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Arkas Spor evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 29-27, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi.

Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibi olacak. Dörtlü Final, federasyon tarafından belirlenecek bir ilde gerçekleşecek.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

ARKAS SPOR: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe, Ertuğrul Gazi, Grozer, Burutay, Ahmet, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim

GALATASARAY: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet, Hadrava, Burak, Oğuzhan, Beytullah, Muzaffer, Onur

SETLER: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

SÜRE: 110 dakika (27, 33, 26, 24)

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