GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı
Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu ile Victor Nelsson sakatlık geçirmişti. İki oyuncunun son durumu belli oldu. (GS spor haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre iki oyuncunun son durumu belli oldu.
Kalçasının üzerine düşen Nelsson'un durumunun, kötü olmadığı ifade edildi.
Danimarkalı savunmacının, Sparta Prag maçına yetişmesi bekleniyor.
Öte yandan sakatlanan bir diğer isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun da ciddi olmadığı bildirildi.
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