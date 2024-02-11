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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu ile Victor Nelsson sakatlık geçirmişti. İki oyuncunun son durumu belli oldu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 16:00
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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı

Sarı-kırmızılılar maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırırken, iki oyuncusunun sakatlığı ile sarsıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı

Aslan'da, Kerem Aktürkoğlu ile Victor Nelsson'un sakatlanması taraftarları endişelendirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı

Milliyet'te yer alan habere göre iki oyuncunun son durumu belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı

Kalçasının üzerine düşen Nelsson'un durumunun, kötü olmadığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson'un son durumu ne? İşte yanıtı

Danimarkalı savunmacının, Sparta Prag maçına yetişmesi bekleniyor.

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