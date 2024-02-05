Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendiren Galatasaray, Tete'nin ayrılması ihtimaline karşılık, B planı hazırladı ve bu yönde girişimlerini hızlandırdı.

Sarı-Kırmızılılar, Zenit ve Bahia'nın istediği Tete için 10 milyon Euro civarında teklif gelirse ayrılığa izin verecek.