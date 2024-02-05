Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan ve sergilediği performansla sarı-kırmızılı takımda hayal kırıklığı haline gelen Tete'nin takımdan ayrılması halinde Cimbom flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
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Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren Cimbom, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı yıldıza Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.
4 GOLE KATKI VERDİ
10 milyon Euro güncel değeri olan Arias'ın kiralanması veya satın alma opsiyonlu alınması seçeneği masada.
Arias'ın kariyerindeki 252 maçta 40 gol, 41 de asisti bulunuyor.
JHON ARIAS KİMDİR?
Jhon Arias, 21 Eylül 1997'de Kolombiya'nın Quibdo kentinde dünyaya geldi. Futbola Meksika takımı Dorados altyapısında başladı.
Sırasıyla Tijuana U20, Patriotas, Llaneros, CD America, Independiente Santa Fe'de forma giydi.
2021 yazında 600 bin Euro bonservis bedeliyle Fluminense'nin yolunu tuttu.
Kolombiyalı golcünün Brezilya ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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