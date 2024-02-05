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Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan ve sergilediği performansla sarı-kırmızılı takımda hayal kırıklığı haline gelen Tete'nin takımdan ayrılması halinde Cimbom flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Kadrosunu Carlos Vinicius ve Serge Aurier ile güçlendiren Galatasaray, Tete'nin ayrılması ihtimaline karşılık, B planı hazırladı ve bu yönde girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Sarı-Kırmızılılar, Zenit ve Bahia'nın istediği Tete için 10 milyon Euro civarında teklif gelirse ayrılığa izin verecek.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

HEDEF OYUNCU ARIAS

Takvim'in haberine göre; Cimbom, B planı olarak ise Fluminense'de oynayan Jhon Arias'ı düşünüyor.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren Cimbom, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı yıldıza Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

4 GOLE KATKI VERDİ

10 milyon Euro güncel değeri olan Arias'ın kiralanması veya satın alma opsiyonlu alınması seçeneği masada.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Arias'ın kariyerindeki 252 maçta 40 gol, 41 de asisti bulunuyor.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

JHON ARIAS KİMDİR?

Jhon Arias, 21 Eylül 1997'de Kolombiya'nın Quibdo kentinde dünyaya geldi. Futbola Meksika takımı Dorados altyapısında başladı.

Galatasaray'da Tete giderse flaş transfer gerçekleşecek!

Sırasıyla Tijuana U20, Patriotas, Llaneros, CD America, Independiente Santa Fe'de forma giydi.

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