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TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e yollayan Galatasaray, Fransız futbolcunun yerini doldurmak için birçok ismi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların listesindeki oyunculardan olan Serge Aurier'in istediği maaş şoke etti. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 11:43
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TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız yıldızın yerini doldurmak için büyük uğraş veriyor.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Cimbom'un ilgilendiği Nottingham Forest'ın Fildişili sağ beki Serge Aurier'in sarı-kırmızılılara dönüş yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Takvim'de yer alan habere göre tecrübeli oyuncunun temsilcisinin sarı-kırmızılı yönetimden yarım sezon için 2 milyon euro, bir sonraki sezon için ise 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

1.5 sezon için 6 milyon euro isteyen Aurier ile görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Bu arada yıldız oyuncunun temsilcisi, başka Süper Lig takımlarıyla da görüşme halinde.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerine Lens takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Toulouse, PSG, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda oynayan tecrübeli isim, son olarak Nottingham Forest'la anlaşmıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Sağ bekte forma giyen Aurier, stoper ve sol bek olarak da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!

Oyuncunun takımı ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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