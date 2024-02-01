TRANSFER HABERLERİ - Serge Aurier Galatasaray'dan dünyaları istedi!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde Sacha Boey'i Bayern Münih'e yollayan Galatasaray, Fransız futbolcunun yerini doldurmak için birçok ismi gündemine almıştı. Sarı-kırmızılıların listesindeki oyunculardan olan Serge Aurier'in istediği maaş şoke etti. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)
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1.5 sezon için 6 milyon euro isteyen Aurier ile görüşmelerin tıkandığı ifade edildi.
Bu arada yıldız oyuncunun temsilcisi, başka Süper Lig takımlarıyla da görüşme halinde.
31 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerine Lens takımında başladı.
Toulouse, PSG, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda oynayan tecrübeli isim, son olarak Nottingham Forest'la anlaşmıştı.
Sağ bekte forma giyen Aurier, stoper ve sol bek olarak da görev yapabiliyor.
Oyuncunun takımı ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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