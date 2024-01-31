Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray vites artırdı. Aslan'dan sezon başında ayrılan o ismin, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 12:09
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TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in yerine sağ bek arayışında...

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Birçok alternatif ismin listede yer aldığı Galatasaray'da, Leo Dubois için nabız yoklandı.

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Ancak Başakşehir tazminat almadan kiralık sözleşmeyi bozmaya yanaşmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok isteyen Leo Dubois'nın, hem teknik direktör Çağdaş Atan hem de başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşerek izin isteyeceği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Galatasaray, Başakşehir'e kiralanan oyuncunun, 1.8 milyon euro olan ücretinin yüzde 80'ini ödemeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

LEO DUBOIS KİMDİR?

14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu. 2022 yılında ise Galatasaray'a geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor

Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 29 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...

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