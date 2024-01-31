TRANSFER HABERLERİ - Kararını verdi! Galatasaray'a dönmek istiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Ara transfer döneminde kadrosuna takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray vites artırdı. Aslan'dan sezon başında ayrılan o ismin, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek istediği ifade edildi. (GS transfer haberleri)
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Ancak Başakşehir tazminat almadan kiralık sözleşmeyi bozmaya yanaşmadı.
Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok isteyen Leo Dubois'nın, hem teknik direktör Çağdaş Atan hem de başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşerek izin isteyeceği ifade edildi.
Galatasaray, Başakşehir'e kiralanan oyuncunun, 1.8 milyon euro olan ücretinin yüzde 80'ini ödemeye devam ediyor.
LEO DUBOIS KİMDİR?
14 Eylül 1994 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nantes altyapısında başladı.
2018 yılında Nantes'dan bedelsiz olarak Olympique Lyon'a transfer oldu. 2022 yılında ise Galatasaray'a geldi.
Asıl mevkisi sağ bek olan başarılı futbolcu, sol bek ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. 29 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 1.78 cm boyunda...
Fransa Milli Takımı'nda da boy gösteren Leo Dubois, Maviler'de 13 maça çıktı. Dubois'nın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...
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