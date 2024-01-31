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Leo Dubois gönüllü

Sacha Boey'in satılması üzerine sağ bek arayan Galatasaray'da Leo Dubois için nabız yoklandı ancak Başakşehir tazminat almadan kiralık sözleşmeyi bozmaya yanaşmadı. Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok isteyen Leo Dubois hem teknik direktör Çağdaş Atan hem de başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşerek izin isteyeceği ifade edildi. Galatasaray, Başakşehir'e kiralanan oyuncunun, 1.8 milyon euro olan ücretinin yüzde 80'ini ödemeye devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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Leo Dubois gönüllü
Sacha Boey'in satılması üzerine sağ bek arayan Galatasaray'da Leo Dubois için nabız yoklandı ancak Başakşehir tazminat almadan kiralık sözleşmeyi bozmaya yanaşmadı. Sarı-kırmızılı takıma geri dönmeyi çok isteyen Leo Dubois hem teknik direktör Çağdaş Atan hem de başkan Göksel Gümüşdağ ile görüşerek izin isteyeceği ifade edildi. Galatasaray, Başakşehir'e kiralanan oyuncunun, 1.8 milyon euro olan ücretinin yüzde 80'ini ödemeye devam ediyor.
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