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Galatasaray'ın Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 16:21
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Galatasaray'ın Yılport Samsunspor maçı hazırlıkları başladı!

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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