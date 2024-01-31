Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Sacha Boey'u Bayern Münih'e astronomik rakama satan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon birçok bölgede başarıyla görev yapan Barış Alper Yılmaz'ı İngiliz devi kadrosuna katmak istiyor. Gaziantep FK maçında scoutlarında tribünden maçı takip ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 15:59
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Sarı kırmızılılar ara transferde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirme hedefinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Bu doğrultuda yönetim, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala görüşmelerine devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Öte yandan Galatasaray'da takımdaki birçok isme adeta teklif yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Sacha Boey'i dev bir rakama Bayern'e satan sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Gaziantep maçında attığı kritik golle takımına 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz, bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Buruk, 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve forvet olarak oynattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Yılmaz'ın bu performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Gaziantep maçında Manchester United'ın yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Ayrıca 6 Ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Akşam'ın haberine göre, bu gelişme üzerine yönetimden flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılının Temmuz ayında Ankara Keçiörengücü'nden transfer etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Cimbom, Ankara ekibine 2.1 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Ankara Keçiörengücü, yüzde 20 payın da sahibi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Aslan, yüzde 20'lik payı almak için Ankara temsilcisi ile bir temas kurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Cimbom kısa süre içinde görüşmeleri noktalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler

Galatasaray, sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan 23 yaşındaki oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif etmeyi de planlıyor.

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