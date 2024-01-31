GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Manchester United'dan Barış Alper'e kanca! Tribünden takip ettiler
Sacha Boey'u Bayern Münih'e astronomik rakama satan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon birçok bölgede başarıyla görev yapan Barış Alper Yılmaz'ı İngiliz devi kadrosuna katmak istiyor. Gaziantep FK maçında scoutlarında tribünden maçı takip ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Öte yandan Galatasaray'da takımdaki birçok isme adeta teklif yapıyor.
Sacha Boey'i dev bir rakama Bayern'e satan sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Gaziantep maçında attığı kritik golle takımına 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz, bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.
Buruk, 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve forvet olarak oynattı.
Yılmaz'ın bu performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.
Gaziantep maçında Manchester United'ın yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip etti.
Ayrıca 6 Ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu.
Akşam'ın haberine göre, bu gelişme üzerine yönetimden flaş bir hamle geldi.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılının Temmuz ayında Ankara Keçiörengücü'nden transfer etti.
Cimbom, Ankara ekibine 2.1 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Ankara Keçiörengücü, yüzde 20 payın da sahibi.
Aslan, yüzde 20'lik payı almak için Ankara temsilcisi ile bir temas kurdu.
Cimbom kısa süre içinde görüşmeleri noktalamak istiyor.
Galatasaray, sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan 23 yaşındaki oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif etmeyi de planlıyor.
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