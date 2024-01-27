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Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberi: Transferde dev bir operasyon yürüten Galatasaray'da önemli ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sacha Boey'u Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e satarak tarihi bir gelir elde eden sarı-kırmızılılarda flaş bir isim daha yol ayrımına geldi. İşte o yıldız ve bonservis bedeli...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 11:14
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Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray'da peş peşe ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Cimbom'da taşlar yerinden oynuyor.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılarda, ocak ayında vedalara öncelik verildi.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Takımda önemli değişiklikler yaşayan yönetim, kasasına da ciddi bir gelir koydu.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Kadronun yıldız isimlerinden Sacha Boey, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Sarı-kırmızılı yönetim, kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Fransız yıldızdan önemli bir gelir elde etti.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

15 milyon euro'dan başlayan pazarlıklar, 32 milyon euro'ya kadar çıktı ve taraflar anlaşmaya vardı.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Sacha'nın önceki takımı Rennes ve menajerlik şirketine yapılacak ödemelerin aradan çıkmasıyla kasaya 25 milyon Euro civarında bir bedel girecek.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Öte yandan Angelino'nun 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beke veda etme kararı aldı.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Leipzig ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Aslan, 27 yaşındaki oyuncuya veda edecek.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

BİR AYRILIK DAHA!
Ara transfer döneminde üst üste ayrılıklar yaşayan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Boey ve Angelino sonrası sarı-kırmızılılarda bir veda daha yaşanması gündeme geldi.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

TETE'YE YOL GÖRÜNDÜ!
Performansıyla beklentileri karşılayamayan Tete'nin takımdan ayrılması söz konusu.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Genç futbolcu, takımdaki sakatlıklar nedeniyle bulduğu şansları iyi değerlendiremedi.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Tete'ye yol göründü.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Veda edilecek isimlerden biri olması beklenen 23 yaşındaki oyuncuya flaş talipler çıktı.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Tete için Galatasaray'ın kapısını çalan Suudi Arabistan kulüpleri kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

KİRALAMA TEKLİFLERİ GERİ ÇEVRİLDİ!
Sarı-kırmızılı yönetim, Tete'nin geçici tranferine onay vermedi.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Genç oyuncunun Avrupa'dan ve Brezilya'dan başka talipleri de bulunuyor.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Galatasaray yönetimi, Tete'nin bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli

Sambacı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüplerden bu bedel talep edilecek.

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