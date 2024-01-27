Galatasaray'da bir yıldız daha ayrılıyor! İşte bonservis bedeli
Son dakika spor haberi: Transferde dev bir operasyon yürüten Galatasaray'da önemli ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sacha Boey'u Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'e satarak tarihi bir gelir elde eden sarı-kırmızılılarda flaş bir isim daha yol ayrımına geldi. İşte o yıldız ve bonservis bedeli...
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Takımda önemli değişiklikler yaşayan yönetim, kasasına da ciddi bir gelir koydu.
Kadronun yıldız isimlerinden Sacha Boey, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılı yönetim, kıran kırana geçen pazarlıklar sonucunda Fransız yıldızdan önemli bir gelir elde etti.
15 milyon euro'dan başlayan pazarlıklar, 32 milyon euro'ya kadar çıktı ve taraflar anlaşmaya vardı.
Sacha'nın önceki takımı Rennes ve menajerlik şirketine yapılacak ödemelerin aradan çıkmasıyla kasaya 25 milyon Euro civarında bir bedel girecek.
Öte yandan Angelino'nun 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu ödemek istemeyen sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beke veda etme kararı aldı.
Leipzig ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkaramayan Aslan, 27 yaşındaki oyuncuya veda edecek.
BİR AYRILIK DAHA!
Ara transfer döneminde üst üste ayrılıklar yaşayan sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme daha yaşandı.
Boey ve Angelino sonrası sarı-kırmızılılarda bir veda daha yaşanması gündeme geldi.
TETE'YE YOL GÖRÜNDÜ!
Performansıyla beklentileri karşılayamayan Tete'nin takımdan ayrılması söz konusu.
Genç futbolcu, takımdaki sakatlıklar nedeniyle bulduğu şansları iyi değerlendiremedi.
Teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Tete'ye yol göründü.
Veda edilecek isimlerden biri olması beklenen 23 yaşındaki oyuncuya flaş talipler çıktı.
Tete için Galatasaray'ın kapısını çalan Suudi Arabistan kulüpleri kiralama teklifinde bulundu.
KİRALAMA TEKLİFLERİ GERİ ÇEVRİLDİ!
Sarı-kırmızılı yönetim, Tete'nin geçici tranferine onay vermedi.
Genç oyuncunun Avrupa'dan ve Brezilya'dan başka talipleri de bulunuyor.
BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO!
Galatasaray yönetimi, Tete'nin bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.
Sambacı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüplerden bu bedel talep edilecek.
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