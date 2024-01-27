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1 yıl daha kal!
Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, son haftalarda ön plana çıkıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında takımın en önemli isimlerinden olan Belçikalı oyuncunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı ekip, Mertens'le yola devam etmek istiyor. Geleceği konusunda karar vermeyen yıldıza makul bir ücretle 1 yıl daha kalması teklif edilecek.
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