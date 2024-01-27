Haberler Galatasaray 1 yıl daha kal!

1 yıl daha kal!

Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, son haftalarda ön plana çıkıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında takımın en önemli isimlerinden olan Belçikalı oyuncunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı ekip, Mertens'le yola devam etmek istiyor. Geleceği konusunda karar vermeyen yıldıza makul bir ücretle 1 yıl daha kalması teklif edilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1 yıl daha kal!
Galatasaray'ın 36 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, son haftalarda ön plana çıkıyor. Hem saha içinde hem de saha dışında takımın en önemli isimlerinden olan Belçikalı oyuncunun kontratı sezon sonunda sona erecek. Sarı-kırmızılı ekip, Mertens'le yola devam etmek istiyor. Geleceği konusunda karar vermeyen yıldıza makul bir ücretle 1 yıl daha kalması teklif edilecek.
DİĞER
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile tatile çıktı! Mutlu aile pozlarına yorum yağdı!
SON DAKİKA I ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
F.Bahçe ve G.Saray arasında yeni transfer savaşı!
G.Saray'da karar verildi! Transfer ve 40 milyon Euro...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İtalyan devinden Barış Alper bombası!
G.Saray'da yeni sağ bek kim olacak? İşte adaylar...
SON DEPREMLER! 27 Ocak'ta meydana gelen depremler, artçı depremlerin büyüklükleri...
İstanbul namaz vakitleri 27 Ocak 2024
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:06
Londra'da gol sesi çıkmadı! Londra'da gol sesi çıkmadı! 01:05
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
M. City tek golle turladı! M. City tek golle turladı! 01:02
Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gidiyor! Anlaşma sağlandı 00:13
Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a geliş saati belli oldu! 00:13
Daha Eski
F.Bahçe'den Aboubakar bombası! F.Bahçe'den Aboubakar bombası! 00:12
Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... Trabzonspor Filip Benkovic açıklaması! Sakatlığı... 00:12
Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! Lascelles'e transferiyle ilgili resmi açıklama geldi! 00:12
Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." Ertuğrul Doğan'dan Abdülkadir sözleri! "Ayrılık..." 00:12
Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı Kent veda ediyor! Anlaşma sağlandı 00:12
Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu! 00:12