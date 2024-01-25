TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da 10 numara transferi için düğmeye basıldı. Orta sahadan beklediği skor katkısını alamayan Okan Buruk, yönetime skorer 10 numara işaretinde bulundu. Cimbom transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Arsenal'in yıldızına kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:54Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:55
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