Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da 10 numara transferi için düğmeye basıldı. Orta sahadan beklediği skor katkısını alamayan Okan Buruk, yönetime skorer 10 numara işaretinde bulundu. Cimbom transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Arsenal'in yıldızına kiralama teklifi yapacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:54 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:55
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, rakibini 5 golle mağup etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Fenerbahçe'nin arkasında zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılılar, 54 puanla 2. sırada yer aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Okan Buruk'un ekibi bu galibiyetle Süper Lig'de yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Galatasaray, ligde en son yenilgisini 12. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Bu sezon Okan Buruk'un önderliğinde ligde 17 galibiyet alan Aslan, 3 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Galatasaray'da Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak İstanbulspor maçı hazırlıkları da tamamlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup edip şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Diğer yandan devre arası transfer dönemi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Arsenal'de forma giyen 23 yaşındaki oyuncu Emile Smith Rowe'u transfer listesine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Galatasaray'ın hedefinin, 10 numara, merkez orta saha ve sol açık pozisyonlarında görev yapabilen İngiliz oyuncuyu kiralamak olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

1.82 boyundaki yıldız orta saha oyuncusunun, Arsenal ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

2022 yılında 40 milyon euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan yıldız oyuncuya güncel verilere göre 25 milyon euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Bu sezon Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın 13 maçta 266 dakika süre verdiği futbolcu, takımına 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Arsenal'in 10 numarasını kiralayacak!

Daha önce Huddersfield ve Leipzig gibi takımlarda forma giyen Emile Smith Rowe, 186 maçta 41 gol 23 asist üretti.

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