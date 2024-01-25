Sacha Boey neden kadroda yok? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray, İstanbulspor ile 22. haftada karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE KAZANMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

"Aslında bu sezon çok fazla hazırlık yapmadan bir sonraki maça geçiyoruz. Burada önemli olan rejenerasyon ve taktiksel olarak hazırlanmak. Kazanmak her zaman önemli bir moral oluyor. Bu moralle birlikte bir sonraki maça hazırlanmamanız daha kolay oluyor. Bu hafta da yenilenme ve taktik idmanı ile çıkıyoruz. Deplasmanda kazandığımız maç, oyun, rakibimizin puan kaybetmesi, havanın bizim için değişmesi, bu enerjinin en yükseğe çıkması... Taraftarımızla birlikte kazanmaya devam etmek istiyoruz."

"BOEY AYAĞINDA AĞRI HİSSETTİĞİNİ VE OYNAYAMAYACAĞINI SÖYLEDİ"

"Sacha Boey ayağında ağrı hissettiğini, oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. O yüzden değişiklik yaptık."

"ICARDI BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

"Icardi bizim için çok önemli ve değerli. Onu da hazırlamak istiyoruz. Kenarda başlayacak, sürelerini arttırmak istiyoruz. Onun gelmesi psikolojik olarak da önemli. Diğer oyuncular da hazır. Oynamayı bekliyorlar. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

"İYİ HAZIRLANDIK"

"İyi hazırlandık. Rakibimizi analiz ettik. Saha içinde oyuncularımızın performansını bekleyeceğiz artık."