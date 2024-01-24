Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Sakatlığını atlatan Mauro Icardi ilk 11'de görev bekliyor. Okan Buruk, İstanbulspor maçı öncesi kadrosunu belirledi. İşte Cimbom'un ilk 11'i...
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Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı.
Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Cimbom bu maçtan da galip gelerek Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
Öte yandan Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi de İstanbulspor karşısında hangi isimlerin forma giyeceği ve Icardi'nin görev alıp almayacağı.
Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.
İşte başarılı çalıştırıcının sahaya süreceği ilk 11...
MERTENS
ZAHA
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