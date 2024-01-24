Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Sakatlığını atlatan Mauro Icardi ilk 11'de görev bekliyor. Okan Buruk, İstanbulspor maçı öncesi kadrosunu belirledi. İşte Cimbom'un ilk 11'i...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 14:33
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Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü evinde İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

RAMS Park'ta oynanacak olan maç, saat 20.00'de başlayacak.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Müsabakada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Süper Lig'de çıktığı 21 müsabakada 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 54 puan topladı.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Cimbom bu maçtan da galip gelerek Fenerbahçe'nin olası bir puan kaybında liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Öte yandan Galatasaray'da en çok merak edilen konulardan birisi de İstanbulspor karşısında hangi isimlerin forma giyeceği ve Icardi'nin görev alıp almayacağı.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

Teknik Direktör Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi.

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

İşte başarılı çalıştırıcının sahaya süreceği ilk 11...

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

BOEY

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

NELSSON

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Okan Buruk'tan Icardi kararı! İşte Galatasaray'ın İstanbulspor maçı 11'i

BARIŞ ALPER

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