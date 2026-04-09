Boluspor- Özbelsan Sivasspor maçı izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de sezonun son virajına girilirken, Bolu Atatürk Stadyumu önemli bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Boluspor, son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalma yolunda büyük mesafe kat etse de 42 puanla henüz tam anlamıyla rahatlamış değil. Ev sahibi, taraftarı önünde Sivasspor gibi güçlü bir rakibi devirerek sezonun geri kalanına daha güvenli bakmak istiyor. Özbelsan Sivasspor tarafında ise hedef play-off. 47 puanla 9. sırada bulunan konuk ekip, geçtiğimiz hafta alınan sonuçların ardından ilk 7 hattına bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör ve futbolcular için bu deplasman, sezonun kırılma noktalarından biri olarak görülüyor. İşte Boluspor-Özbelsan Sivasspor maçı detayları!

Boluspor- Özbelsan Sivasspor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 34. haftası kapsamındaki Boluspor- Özbelsan Sivasspor maçı, 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Mücadele, saat 17.00'de, Burak Demirkıran'ın düdüğüyle start alacak.

Boluspor- Özbelsan Sivasspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.