Fenerbahçe'de Tedesco için flaş gerçek! Daha sezon bitmeden...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak tecrübeli çalıştırıcı için henüz sezon bitmeden ortaya çıkan o gerçek, gündem oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 09:33Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 09:37
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
Kanarya bu maçın ardından ligin 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürerken teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken o gerçek gün yüzüne çıktı.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda yakaladığı derbi performansıyla dikkat çekiyor. Domenico Tedesco yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kanarya, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı 5 maçta 13 puan topladı, hiç mağlup olmadı. Trabzonspor (1-0/3-2) ve Beşiktaş'ı (3-2/1-0) hem içeride hem de dışarıda yenen sarı-lacivertliler, Galatasaray ile de evinde 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe, 31. haftada Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak. Domenico Tedesco'nun derbi performansı şampiyonluk sezonlarını bile geride kaldı.
EN İYİSİ 1995-96 SEZONU
Sarı-lacivertliler, 1995-96 sezonu şampiyonluğunda derbilerde 6 maçta 15 puan toplamış, 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşamıştı. 2000-2001 sezonunda zirveye çıkılırken 6 derbide 10 puan elde edilmişti. 2003-04 sezonunda 6 derbide yenilmeden 14 puan gelmişti. 2004-05 sezonunda 6 derbide 3 yenilgiyle 9 puan toplanmıştı. 2006-07 sezonunda 100. yıl zaferinde yine yenilmeden 14 puan toplandı. 2010-11 sezonunda 11 puan gelirken, 2013-14 sezonunda da 9 puan vardı
TEDESCO'NUN BAŞARISI
Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda derbilerde önemli bir performans gösterdi. İtalyan teknik adam, ligde 5 derbide yenilmeden 13 puan aldı. Tedesco'nun Galatasaray'la bir maçı daha var. Süper Kupa'da finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen 40 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 2-1 yenildi.
9
Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı 5 derbide rakip fileleri 9 kez sarstı. Sarı-lacivertliler toplamda ise 7 derbide 12 gol kaydetti.
99 PUANLI SEZONDA TEK YENİLGİ
Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal ile 99 puan toplayarak rekor kırdığı dönemde derbilerde tek yenilgi yaşandı. Aynı zamanda ligin tek yenilgisi olan maç Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı 3-2'lik skorla geldi. Fenerbahçe o sezon derbilerde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı.
ARAGONES HİÇ YENİLMEDİ
Süper Lig'de 2008- 09 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak şampiyon olamayan Luis Aragones derbilerde kaybetmedi. Ligde çıktığı 6 derbide Galatasaray (4-1,0-0), Beşiktaş (2-1, 2-1),Trabzonspor (0-0, 2-1) karşısında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aragones 14 puan toplamıştı.
1995-96'DAN BERİ İLK
Fenerbahçe,1995-1996 sezonundan bu yana derbilerde önemli bir ilke imza attı. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u ligde her iki maçta mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu başarıyı en son 1995-96 sezonunda yaşadı.