Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Savundaki mücadeleci futboluyla öne çıkan ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan oyuncu yıllık 19 milyon 550 bin TL kazanıyor.

MUSLERA İLE 1 YIL DAHA!

Sarı-kırmızılı takımda yıllar geçse de formundan bir şey kaybetmeyen Fernando Muslera'nın da sözleşmesi yenilenecek.