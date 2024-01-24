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Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemini verimli geçirmek isteyen Galatasaray, hedefine birçok yıldızı aldı. Görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılılar, önemli oyuncuları kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Mevcut futbolcularla ilgili de kararlar veren yönetim, 2 yıldıza imza attıracak. İşte sözleşme detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 09:51
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Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da kadro planlama çalışmalarına hız verildi.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Ocak ayı hamlelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, takımda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Transfer için kolları sıvayan Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgeler belirlendi.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Sol bek ve orta saha takviyelerine öncelik veren Aslan, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Operasyona son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarını yükselten sarı-kırmızılı takımdan yeni hamleler gelecek.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da yönetim, 2 yıldızla daha yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN MAAŞI YÜKSELİYOR!
Galatasaray'da Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu sonrası ilk imzayı Abdülkerim Bardakcı atacak.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonu başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim, 1.5 sezon içerisinde sarı-kırmızılı takımın değişilmez oyuncularından birisi haline geldi.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

Savundaki mücadeleci futboluyla öne çıkan ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan oyuncu yıllık 19 milyon 550 bin TL kazanıyor.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

25 MİLYON LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK!
Görüşmeler devam ederken 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 25 milyon TL'nin üzerine çıkması planlanıyor.

Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları

MUSLERA İLE 1 YIL DAHA!
Sarı-kırmızılı takımda yıllar geçse de formundan bir şey kaybetmeyen Fernando Muslera'nın da sözleşmesi yenilenecek.

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