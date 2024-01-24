Galatasaray'dan çifte imza! İşte sözleşme detayları
Son dakika spor haberi: Ocak ayındaki ara transfer dönemini verimli geçirmek isteyen Galatasaray, hedefine birçok yıldızı aldı. Görüşmelerini hızlandıran sarı-kırmızılılar, önemli oyuncuları kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Mevcut futbolcularla ilgili de kararlar veren yönetim, 2 yıldıza imza attıracak. İşte sözleşme detayları...
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Sol bek ve orta saha takviyelerine öncelik veren Aslan, hedefteki yıldızlarla görüşmelerini sıklaştırdı.
Operasyona son sürat devam eden Galatasaray'da mevcut oyuncuların da son durumu merak ediliyor.
Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu'nun maaşlarını yükselten sarı-kırmızılı takımdan yeni hamleler gelecek.
Galatasaray'da yönetim, 2 yıldızla daha yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN MAAŞI YÜKSELİYOR!
Galatasaray'da Okan Buruk ve Kerem Aktürkoğlu sonrası ilk imzayı Abdülkerim Bardakcı atacak.
Sarı-kırmızılıların 2022-2023 sezonu başında Konyaspor'dan transfer ettiği Abdülkerim, 1.5 sezon içerisinde sarı-kırmızılı takımın değişilmez oyuncularından birisi haline geldi.
Savundaki mücadeleci futboluyla öne çıkan ve attığı gollerle büyük beğeni toplayan oyuncu yıllık 19 milyon 550 bin TL kazanıyor.
25 MİLYON LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK!
Görüşmeler devam ederken 29 yaşındaki oyuncunun maaşının 25 milyon TL'nin üzerine çıkması planlanıyor.
MUSLERA İLE 1 YIL DAHA!
Sarı-kırmızılı takımda yıllar geçse de formundan bir şey kaybetmeyen Fernando Muslera'nın da sözleşmesi yenilenecek.
Sezon sonunda kontratı sona erecek Uruguaylı oyuncu ile de görüşmeler devam ederken 1 yıl daha anlaşma sağlanması bekleniyor.
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