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TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Bakambu'nun yerine gelecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Cedric Bakambu ile yolların ayrılması planlanırken oyuncunun yerine gündeme sürpriz bir oyuncu geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezonun ardından yeni sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Sarı-kırmıızlılar diğer yandan mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanılacak başarılar ile taraftarını mutlu etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Bu anlamda Cimbom devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Cedric Bakambu'nun yerine çok sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Bakambu gözden düşerken Afrika Kupası'ndan o futbolcu sarı-kırmızılıların listesine dahil oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Her sezon attığı gollerle Asya futbolunda kendisine yer tutan ve Cezayir Milli Takımı'nın değişilmez ismi olan Baghdad (Bağdat) Bounedjah.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

İkinci maçlar sonunda attığı 3 golle Afrika Kupası'nın en golcü oyuncusu konumunda olan 32 yaşındaki Bağdat için Galatasaray scoutlarının, "Kariyerinin son döneminde de olsa Avrupa'da oynamak istiyor" bilgisini kulübe iletti.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Bağdat ile Al Sadd forması giyen Bağdat, takımında bu sezon 16 maça çıktı, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

BAGHDAD BOUNEDJAH KİMDİR?

32 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinin RCG Oran takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Sonrasında bir başka Cezayir ekibi USM El Harrach'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Golcü futbolcunun sonraki durağı ise Tunus ekibi ES Sahel oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Cedric Bakambu'nun yerine gelecek

Şimdilerde ise Katar ekibi Al-Sadd için ter döküyor.

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