TRANSFER HABERLERİ | Afrika Kupası'nın yıldızı Galatasaray'a! Bakambu'nun yerine gelecek
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda Cimbom'da gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Cedric Bakambu ile yolların ayrılması planlanırken oyuncunun yerine gündeme sürpriz bir oyuncu geldi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Cedric Bakambu'nun yerine çok sürpriz bir isim gündeme geldi.
Bakambu gözden düşerken Afrika Kupası'ndan o futbolcu sarı-kırmızılıların listesine dahil oldu.
Her sezon attığı gollerle Asya futbolunda kendisine yer tutan ve Cezayir Milli Takımı'nın değişilmez ismi olan Baghdad (Bağdat) Bounedjah.
İkinci maçlar sonunda attığı 3 golle Afrika Kupası'nın en golcü oyuncusu konumunda olan 32 yaşındaki Bağdat için Galatasaray scoutlarının, "Kariyerinin son döneminde de olsa Avrupa'da oynamak istiyor" bilgisini kulübe iletti.
Bağdat ile Al Sadd forması giyen Bağdat, takımında bu sezon 16 maça çıktı, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.
BAGHDAD BOUNEDJAH KİMDİR?
32 yaşındaki futbolcu kariyerine ülkesinin RCG Oran takımında başladı.
Sonrasında bir başka Cezayir ekibi USM El Harrach'ın yolunu tuttu.
Golcü futbolcunun sonraki durağı ise Tunus ekibi ES Sahel oldu.
Şimdilerde ise Katar ekibi Al-Sadd için ter döküyor.
Golcü oyuncu ile ilgili gelişmeler sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.
Bu anlamda futbolcunun geleceği büyük bir merakla takip ediliyor.
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