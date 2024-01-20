GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk'ten Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların kafilesi maç için Trabzon'a geldi.

Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk Icardi'nin Trabzonspor maçında oynama ihtimali hakkında konuştu.

"YÜZDE 50-50"

Metin Öztürk, Icardi'yle ilgili, "Onu Yener Hoca'ya sorun. Keyfi yerinde, inşallah oynar. Yener Hoca herhalde yarın (pazar) bakacak ve karar verecek. Şu anda yüzde 50-50" sözlerini kullandı.

"G.SARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Metin Öztürk, "Şampiyonluk yarışı kafa kafaya gidiyor. Böyle olması daha iyi bence. Hepimize heyecan veren bir yarış gidiyor. Galatasaray yine şampiyonluğun en büyük adayı her zamanki gibi" dedi.