TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeler sonrası yüzünde kırık meydana gelen ve bir süre oynatılmamasına karar verilen Mauro Icardi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basını, Arjantinli golcünün transfer olmak istediği ligi açıklarken, taliplerini de duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 11:08 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 11:48
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Cimbom, 30 yaşındaki forvet için PSG'ye 10 milyon Euro öderken, golcü oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Mauro Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık geçirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiğini açıklandı.
Yaşadığı sakatlık sonrası iğne yardımıyla saha çıkan tecrübeli santrfor, eski performansından uzak kaldı.
Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyen Mauro Icardi, bu maçta da bir sakatlık geçirdi.
Icardi'nin aldığı darbeler sonrası yüzünde kırık meydana geldiği açıklandı.
Galatasaray, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.
Açıklamada ayrıca travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından Icardi'nin maske yardımıyla oynayabileceği kaydedildi.
Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
İtalyan basını, 30 yaşındaki forvetle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.
İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Sport Italia'da yer alan habere göre; Mauro Icardi, İtalya'ya geri dönmek istiyor.
INTER VE JUVENTUS TALİP
Haberde Serie A devleri Inter ve Juventus'un Icardi ile ilgilendiği belirtildi.
REAL MADRID DE GİRİŞİMDE BULUNABİLİR
Öte yandan haberde yıldız futbolcunun İspanya'da oynamayı da tercih edebileceği ve adının sık sık anıldığı Real Madrid'in Icardi için bir girişimde bulunabileceği vurgulandı.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediypor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.
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