TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Cimbom, 30 yaşındaki forvet için PSG'ye 10 milyon Euro öderken, golcü oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Mauro Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık geçirdi.