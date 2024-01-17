Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeler sonrası yüzünde kırık meydana gelen ve bir süre oynatılmamasına karar verilen Mauro Icardi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Avrupa basını, Arjantinli golcünün transfer olmak istediği ligi açıklarken, taliplerini de duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 11:08 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 11:48
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biri Mauro Icardi olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

2022/2023 sezonu başında PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Sarı-kırmızılılar, sezon başında taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Cimbom, 30 yaşındaki forvet için PSG'ye 10 milyon Euro öderken, golcü oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Mauro Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildiğini açıklandı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Yaşadığı sakatlık sonrası iğne yardımıyla saha çıkan tecrübeli santrfor, eski performansından uzak kaldı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyen Mauro Icardi, bu maçta da bir sakatlık geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Icardi'nin aldığı darbeler sonrası yüzünde kırık meydana geldiği açıklandı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Galatasaray, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Açıklamada ayrıca travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından Icardi'nin maske yardımıyla oynayabileceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

İtalyan basını, 30 yaşındaki forvetle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Sport Italia'da yer alan habere göre; Mauro Icardi, İtalya'ya geri dönmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

INTER VE JUVENTUS TALİP

Haberde Serie A devleri Inter ve Juventus'un Icardi ile ilgilendiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

REAL MADRID DE GİRİŞİMDE BULUNABİLİR

Öte yandan haberde yıldız futbolcunun İspanya'da oynamayı da tercih edebileceği ve adının sık sık anıldığı Real Madrid'in Icardi için bir girişimde bulunabileceği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Icardi'den Galatasaraylıları kızdıracak haber! O lige gitmek istiyor

Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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