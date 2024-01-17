GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede
Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun yetersiz kalması, İcardi'nin de sakatlığı nedeniyle golcü takviyesi yapmayı planlayan Cimbom, İtalyan devinde yedek kaldığı için mutsuz olan Sırp golcünün peşine düştü. Sarı kırmızılı ekip devre arası İtalya'ya çıkarma yapacak... (Galatasaray transfer haberleri)
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Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığı da bunun üzerine tuz-biber olunca Okan Buruk'u gol yollarıyla ilgili endişe sardı.
YÖNETİMDEN TRANSFER İSTEDİ
Golcü sıkıntısının aşılması için tecrübeli hoca yönetimden devre arasında bir golcü transferi yapılmasını talep etti.
Sarı kırmızılı ekibin listesine dahil ettiği son aday Adana Demirspor'dan M'baye Niang olmuştu...
Adana Demirspor'dan ayrılmak istediği öne sürülen Niang için G.Saray kurmaylarının kısa süre içerisinde Adana ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
ASIL HEDEF LUKA JOVIC
Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferi için asıl hedefinin İtalyan devinde forma giyen Sırp santrfor Luka Jovic olduğu ortaya çıktı.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Milan'da forma şansı bulamayan Jovic takımdan ayrılmak istiyor ve bu durumu menajeriyle de görüşerek kendisine takım bulmasını istedi.
Sırp yıldızın ayrılık düşüncesinde olduğunu öğrenen Galatasaray'ın Luka Jovic'in menajeriyle ilk teması kurduğunu da belirten İtalyan medyası, sarı kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Jovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.
MILAN DA SICAK BAKIYOR
İtalyan devinin Jovic'in kiralık gönderilmesine sıcak baktığı ve teknik direktör Stefano Pioli'nin de bu konuyla ilgili onayının alındığı gelen bilgiler arasında.
2023-24 sezonu başında Fiorentina'dan Milan'a bonservis bedeli olmadan imza atan Jovic'in kırmızı siyahlı ekiple olan sözleşmesi 2024 Haziran ayı sonunda bitecek.
TransferMarkt'a göre Luka Jovic'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
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