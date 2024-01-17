GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede

Şu an milli takımda olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı formayla istenen performansı veremedi ve Okan Buruk'un gözüne giremedi.

Buruk'un hücum hattında umut bağladığı diğer bir isim olan Halil Dervişoğlu da beklentilerin gerisinde kaldı ve ortalamayı aşmayan grafiğiyle kadroda kendine yer edinemedi.