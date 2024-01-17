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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp yıldız listede

Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nun yetersiz kalması, İcardi'nin de sakatlığı nedeniyle golcü takviyesi yapmayı planlayan Cimbom, İtalyan devinde yedek kaldığı için mutsuz olan Sırp golcünün peşine düştü. Sarı kırmızılı ekip devre arası İtalya'ya çıkarma yapacak... (Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hücum hattındaki sıkıntı teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

Şu an milli takımda olan Cedric Bakambu, sarı kırmızılı formayla istenen performansı veremedi ve Okan Buruk'un gözüne giremedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

Buruk'un hücum hattında umut bağladığı diğer bir isim olan Halil Dervişoğlu da beklentilerin gerisinde kaldı ve ortalamayı aşmayan grafiğiyle kadroda kendine yer edinemedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

Galatasaray'ın Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi'nin sakatlığı da bunun üzerine tuz-biber olunca Okan Buruk'u gol yollarıyla ilgili endişe sardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

YÖNETİMDEN TRANSFER İSTEDİ

Golcü sıkıntısının aşılması için tecrübeli hoca yönetimden devre arasında bir golcü transferi yapılmasını talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

Sarı kırmızılı ekibin listesine dahil ettiği son aday Adana Demirspor'dan M'baye Niang olmuştu...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

Adana Demirspor'dan ayrılmak istediği öne sürülen Niang için G.Saray kurmaylarının kısa süre içerisinde Adana ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

ASIL HEDEF LUKA JOVIC

Öte yandan, Galatasaray'ın golcü transferi için asıl hedefinin İtalyan devinde forma giyen Sırp santrfor Luka Jovic olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Milan'da forma şansı bulamayan Jovic takımdan ayrılmak istiyor ve bu durumu menajeriyle de görüşerek kendisine takım bulmasını istedi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

Sırp yıldızın ayrılık düşüncesinde olduğunu öğrenen Galatasaray'ın Luka Jovic'in menajeriyle ilk teması kurduğunu da belirten İtalyan medyası, sarı kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Jovic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

MILAN DA SICAK BAKIYOR

İtalyan devinin Jovic'in kiralık gönderilmesine sıcak baktığı ve teknik direktör Stefano Pioli'nin de bu konuyla ilgili onayının alındığı gelen bilgiler arasında.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Cimbom'un golcü hedefi ortaya çıktı! Sırp golcü listede

2023-24 sezonu başında Fiorentina'dan Milan'a bonservis bedeli olmadan imza atan Jovic'in kırmızı siyahlı ekiple olan sözleşmesi 2024 Haziran ayı sonunda bitecek.

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