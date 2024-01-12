Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Icardi ve Davinson Sanchez hakkında konuştu

GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Icardi ve Davinson Sanchez hakkında konuştu

Galatasaray, 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Maçın ardından Ahmet Çakar'dan oldukça ilginç değerlendirmeler geldi. İşte Çakar'ın yazısı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar'dan Icardi ve Davinson Sanchez hakkında konuştu

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Galatasaray, Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

İŞTE ÇAKAR'IN YAZISI:

Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir hakem faciası yaşanmasın. Dün akşam da Galatasaray'ın net iki penaltısını vermeyen Zorbay Küçük, ciddi hatalar yaptı. Aslında Galatasaray oyuna iyi başladı ama iki topu direkten döndü. Sonra oyun rölantiye döndü fakat devre biterken Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray öne geçti. İkinci yarı iki takım açısından da maç kontrollüydü. Fakat devreye hakem Küçük girdi. Sivas lehine verdiği penaltı mutlak doğru. Ama Galatasaray'ın bence verilmeyen iki net penaltısı var. Halil Dervişoğlu, Sivas ceza sahasında savunma oyuncusu topla çıkarken topa dokunuyor, savunma oyuncusu yere düşerken de sağ eliyle topa müdahale ediyor. Karar mutlak penaltı ama VAR da devreye girmedi. Yine Galatasaray'ın Kerem Demirbay'la verilmeyen bir penaltısı var. Ceza alanının sol köşesinde çok net bir şekilde Demirbay'ın topuğuna bir müdahale yapılıyor. Flu görünen pozisyon aslında mutlak penaltı. İşte gördünüz mü bir hakem bir maçı nasıl bir yerden alıp, diğer bir yere verebiliyor. Sonuçta şöyle veya böyle Galatasaray hakem hatalarıyla berabere kaldı ama tarih hakem hatalarını değil, kaybedilen iki puanı yazacak. Galatasaray da sorgulanmalı. Icardi ve Sanchez niye yok? Kimse kimseyi kandırmasın. Biri sakat değilim diyor kadroda yok. Diğeri Meksika sahillerinde ikinci balayını yaşıyor.

DİĞER
Sinan Akçıl: Murat Kurum demek; Gençlik, güven ve çalışkanlık demek!
SON DAKİKA I ABD ve İngiltere Yemen’e saldırı başlattı! Biden ve Sunak'tan peş peşe açıklamalar... Husilerden Kızıldeniz'de misilleme
Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif
Boey'un yeni adresi belli oluyor! PSG derken...
Anlık canlı Döviz ve Altın kuru takibi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 12 Ocak rakamları
💥Süper Loto çekildi! (11 Ocak)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri! Bülent Uygun’un ‘delikanlı’ hakemleri! 07:07
Günahları boynuna Günahları boynuna 07:06
İki parçalı! İki parçalı! 01:15
Kafa çalışıyor Kafa çalışıyor 01:14
Alarm zilleri Alarm zilleri 01:13
Türkiye Kupası’na Şampiyonlar Ligi formatı Türkiye Kupası’na Şampiyonlar Ligi formatı 01:11
Daha Eski
Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı Yabancı sayısı düştü, sınır kalktı 01:10
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları 01:08
F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları F.Bahçe için geliyor! İşte transferin detayları 01:07
Kenan attı Juve turladı! Kenan attı Juve turladı! 01:00
Kenan attı Juve turladı! Kenan attı Juve turladı! 00:59
G.Saray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif G.Saray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif 00:48