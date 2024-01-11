TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif
Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Gözünü İngiltere Premier Lig'e çeviren sarı-kırmızılı yönetim, Juventus ve Napoli'nin listesinde yer alan yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
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Sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi hedefleyen Cimbom, yıldız isimleri listesine aldı.
Galatasaray, devre arasında sol bek, stoper ve orta saha mevkilerine öncelik verdi.
Angelino ile devam etmeyecek olan Cimbom, Nelsson'a gelen teklifleri dikkate alarak stoper alternatifleri üzerine yoğunlaşıyor.
Orta saha için de kolları sıvayan yönetim, rotayı İngiltere Premier Lig'e çevirdi.
Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Aslan, radarına önemli bir yıldızı ekledi.
OREL MANGALA'YA RESMİ TEKLİF!
Doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Orel Mangala'nın peşine düştü.
Sky Sport'un haberine göre; Transferde oldukça istekli olan sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübüne resmi teklif yaptı.
JUVENTUS VE NAPOLI DE TAKİPTE!
İtalyan devleri Juventus ve Napoli'nin de Orel Mangala'yı transfer hedefi olarak belirledikleri kaydedildi.
Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 18 maça çıkan Mangala, 1 gol kaydetti.
Belçikalı oyuncu ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyebiliyor.
25 yaşındaki futbolcunun Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Orel Mangala'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
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