TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Sky Sport'un haberine göre; Transferde oldukça istekli olan sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübüne resmi teklif yaptı.

JUVENTUS VE NAPOLI DE TAKİPTE!

İtalyan devleri Juventus ve Napoli'nin de Orel Mangala'yı transfer hedefi olarak belirledikleri kaydedildi.