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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Gözünü İngiltere Premier Lig'e çeviren sarı-kırmızılı yönetim, Juventus ve Napoli'nin listesinde yer alan yıldız oyuncu için resmi teklifini yaptı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 00:48
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BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Transfer operasyonu için düğmeye basan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılar, kadrosuna önemli takviyeler yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, eksik bölgeleri belirledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Sezonun ikinci yarısına iddiasını artırarak girmeyi hedefleyen Cimbom, yıldız isimleri listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Galatasaray, devre arasında sol bek, stoper ve orta saha mevkilerine öncelik verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Angelino ile devam etmeyecek olan Cimbom, Nelsson'a gelen teklifleri dikkate alarak stoper alternatifleri üzerine yoğunlaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Orta saha için de kolları sıvayan yönetim, rotayı İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Lucas Torreira'nın yanına nokta atışı bir takviye yapmayı amaçlayan Aslan, radarına önemli bir yıldızı ekledi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

OREL MANGALA'YA RESMİ TEKLİF!
Doğrudan katkı verecek bir ismi transfer etmek isteyen Galatasaray, Nottingham Forest'ta forma giyen Orel Mangala'nın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Sky Sport'un haberine göre; Transferde oldukça istekli olan sarı-kırmızılılar, İngiliz kulübüne resmi teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

JUVENTUS VE NAPOLI DE TAKİPTE!
İtalyan devleri Juventus ve Napoli'nin de Orel Mangala'yı transfer hedefi olarak belirledikleri kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Bu sezon Nottingham Forest formasıyla 18 maça çıkan Mangala, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Belçikalı oyuncu ön libero ve merkez orta saha bölgelerinde forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

25 yaşındaki futbolcunun Nottingham Forest ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan sürpriz hamle! O yıldıza resmi teklif

Orel Mangala'nın güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

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