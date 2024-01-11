Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar...

Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Galatasaray, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın uzatma anlarında Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalırken saha kenarında çılgına döndü. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 19:05 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 19:11
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Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart sonrası çıldırdı! İşte o anlar...

Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor deplasmanına çıktı.

45+1. dakikada Galatasaray, Kerem Demirbay'la öne geçti, 86'da Koita'nın penaltı golü sonrası skor 1-1'e geldi.

Maçın 90+6'da sarı kırmızılı ekipten Kerem Demirbay rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İşte o müdahale...

SAHA KENARINDA ÇILGINA DÖNDÜ!

Kerem Aktürkoğlu, oyundan çıkarken saha kenarında adeta çılgına döndü.

Hakemin kararına çok sinirlenen Kerem'i Okan Buruk ve teknik ekip sakinleştirmeye çalıştı.

O anlar ekranlara böyle yansıdı...

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