Milan peşinde

Galatasaray'ın başarılı ismi Lucas Torreira, İtalya'da yeniden revaçta... Rade Krunic, Fenerbahçe başta birçok takımla anılırken Milan da Krunic'in alternatiflerini belirledi. İtalyan devinin Real Betis'ten Guido Rodriguez, G.Saray'dan Lucas Torreira ve Torino'dan Samuele Ricci'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

YERİ DOLACAK

Krunic'in alternatiflerinin yazıldığı haberde "Bosnalı oyuncunun yerinin doldurulması için özellikle İtalyan pasaportu da bulunan Betis'in Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez'in üzerinde duruluyor. Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Torino'dan Samuele Ricci de düşünülen diğer isimler" denildi.