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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı takıma transferiyle dünya çapında yankı uyandıran Hakim Ziyech'in, ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı yıldızın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken, Ziyech ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 12:48
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Sarı kırmızılıların büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

30 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray'da 14 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Ziyech bu karşılaşmalarda 4 gol attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Ayrıca 2 de asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Ocak ayında takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Ziyech'in, sarı kırmızılılarda mutlu olmadığı belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Faslı yıldızın maaş ödemelerinde problemler yaşadığı ve bundan dolayı ayrılık isteğini yönetime bildirdiği ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Hakim Ziyech hakkında bomba bir iddia daha geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Afrika basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

CHELSEA'YE DÖNEBİLİR!

Afrikfoot'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Ziyech, kış transfer döneminde Chelsea'ye dönebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Haberde Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun, sezon başında kiralık olarak ayrılan bazı oyuncuları ocak ayında geri çağırabileceği kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Bu listede Hakim Ziyech'in de isminin olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Ziyech'in ocak ayında yeniden Chelsea'ye gideceği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

G.SARAY'DAKİ SÖZLEŞME DURUMU NASIL?

Galatasaray Kulübü, Hakim Ziyech ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...

"Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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