GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Ziyech ile ilgili bomba iddia! Chelsea...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı takıma transferiyle dünya çapında yankı uyandıran Hakim Ziyech'in, ocak ayında sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Faslı yıldızın Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini korurken, Ziyech ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ziyech bu karşılaşmalarda 4 gol attı.
Ayrıca 2 de asist yaptı.
Ocak ayında takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Ziyech'in, sarı kırmızılılarda mutlu olmadığı belirtilmişti.
Faslı yıldızın maaş ödemelerinde problemler yaşadığı ve bundan dolayı ayrılık isteğini yönetime bildirdiği ifade edilmişti.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Hakim Ziyech hakkında bomba bir iddia daha geldi.
Konuyla ilgili sıcak gelişmeyi ise Afrika basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
CHELSEA'YE DÖNEBİLİR!
Afrikfoot'da yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre Ziyech, kış transfer döneminde Chelsea'ye dönebilir.
Haberde Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino'nun, sezon başında kiralık olarak ayrılan bazı oyuncuları ocak ayında geri çağırabileceği kaydedildi.
Bu listede Hakim Ziyech'in de isminin olduğu aktarıldı.
Galatasaray'ın kabul etmesi durumunda Ziyech'in ocak ayında yeniden Chelsea'ye gideceği yazıldı.
G.SARAY'DAKİ SÖZLEŞME DURUMU NASIL?
Galatasaray Kulübü, Hakim Ziyech ile ilgili KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır"
"Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullanmıştı.
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