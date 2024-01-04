Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Bu anlamda Cimbom'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak ise temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 6-1'lik skorla mağlup olduğu Nordsjaelland maçında performansıyla dikkat çeken o futbolcuya talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray geçen sezon büyük bir başarıya imza atarak ligi şampiyon olarak tamamlamayı başardı.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Sarı-kırmızılılar yaşanılan bu zaferin ardından yeni sezona da gerek Süper Lig'de gerek Avrupa'da başarı parolasıyla başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Cimbom yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda sezon sonunu Süper Lig'de şampiyon tamamlamak ve Avrupa'da önemli bir başarı yakalamak adına devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Cimbom'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Galatasaray, Nordsjaelland'ın Fenerbahçe'yi 6-1 yendiği maçta performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mohamed Diomande için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Okan Buruk'un onay verdiği 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahilli Diomande'yle Club Brugge ve Fiorentina da ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Bu anlamda futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

22 yaşındaki Fildişili oyuncu çok yönlü bir isim.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Ana mevkisi merkez orta saha olan Diomande sol kanat ve on numara pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın

Futbolcu bu çok yönlü oynayabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

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