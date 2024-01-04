TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe karşısında göz doldurmuştu! Şimdi Galatasaray'a çok yakın
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları son hız devam ediyor. Bu anlamda Cimbom'da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak ise temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 6-1'lik skorla mağlup olduğu Nordsjaelland maçında performansıyla dikkat çeken o futbolcuya talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda sezon sonunu Süper Lig'de şampiyon tamamlamak ve Avrupa'da önemli bir başarı yakalamak adına devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
Cimbom'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Galatasaray, Nordsjaelland'ın Fenerbahçe'yi 6-1 yendiği maçta performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Mohamed Diomande için düğmeye bastı.
Okan Buruk'un onay verdiği 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçildi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahilli Diomande'yle Club Brugge ve Fiorentina da ilgileniyor.
Bu anlamda futbolcunun geleceği büyük merak konusu haline geldi.
22 yaşındaki Fildişili oyuncu çok yönlü bir isim.
Ana mevkisi merkez orta saha olan Diomande sol kanat ve on numara pozisyonunda da sahada görev alabiliyor.
Futbolcu bu çok yönlü oynayabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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