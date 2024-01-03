TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray, bekleneni veremeyen ve takımdan ayrılacak isimlerin yerini doldurmak için büyük uğraş veriyor. Ndombele ve Sergio Oliveira ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray geçen sezon başında çok istediği Brezilyalı Evander için yeniden atağa kalktı. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ)
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray sezon başında yaptığı transferlerle kadroyu güçlendirmişti.
Bu isimlerden bazıları takıma büyük katkı verirken, bazıları ise yetersiz kaldı.
Bu isimlerden biri Tanguy Ndombele, diğeri de Sergio Oliveira.. Sezon başı takıma katılan Tanguy Ndombele ve göğüs sakatlığı geçiren Sergio Oliveira'dan istediği verimi alamayan Cimbom, devre arası için rotayı eski gözdesine çevirdi.
Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, daha önce de gündemine aldığı ve ABD ligi MLS'de mücadele eden Portland Timbers'ın formasını giyen Evander'i transfer etmek için kolları sıvadı.
Aslan, geçtiğimiz yıllarda da Brezilyalı orta sahanın transfer için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.
Sarı kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha Evander'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Galatasaray bu transferde oldukça istekli...
7.5 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Yıldız oyuncunun Türkiye temsilcisi Erdal Ferin, "Galatasaray, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı. Evander'i Beşiktaş da istiyor ama oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor" dedi.
Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı.
25 yaşındaki orta saha için ABD ekibi bonservis bedeli olarak 7.5 milyon Euro talep ediyor.
Devre arası transfer limitlerini aşmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu yüzden Evander'i ilk etapta kiralamanın planlarını yapıyor.
Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp, 8 asistlik katkı sağladı.
Kariyeri boyunca 238 maça çıkan Brezilyalı merkez orta saha 66 gol atıp 44 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu sağ ayağını kullanıyor.
RENATO SANCHES DE LİSTEDE
Cimbom, Evander'in yanı sıra, Roma'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha Renato Sanches ile de ilgileniyor. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Sanches'in performansını beğenmedi ve ligde sadece 5 maçta forma şansı verdi.
Bonservisi PSG'de bulunan Portekizli futbolcunun ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılacağı öne sürüldü. Jose Mourinho, Sanches'in performansını beğenmedi ve ligde sadece 5 maçta forma şansı verdi.
Ayrıca Roma'nın, 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da kullanmayı düşünmediği ifade edildi. PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu menajerler Galatasaray'a teklif etti.