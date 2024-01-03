Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray, bekleneni veremeyen ve takımdan ayrılacak isimlerin yerini doldurmak için büyük uğraş veriyor. Ndombele ve Sergio Oliveira ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray geçen sezon başında çok istediği Brezilyalı Evander için yeniden atağa kalktı. İşte detaylar... (GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray sezon başında yaptığı transferlerle kadroyu güçlendirmişti.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Bu isimlerden bazıları takıma büyük katkı verirken, bazıları ise yetersiz kaldı.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Bu isimlerden biri Tanguy Ndombele, diğeri de Sergio Oliveira.. Sezon başı takıma katılan Tanguy Ndombele ve göğüs sakatlığı geçiren Sergio Oliveira'dan istediği verimi alamayan Cimbom, devre arası için rotayı eski gözdesine çevirdi.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Takvim'de yer alan habere göre sarı kırmızılı ekip, daha önce de gündemine aldığı ve ABD ligi MLS'de mücadele eden Portland Timbers'ın formasını giyen Evander'i transfer etmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Aslan, geçtiğimiz yıllarda da Brezilyalı orta sahanın transfer için uğraşmış ancak sonuç alamamıştı.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Sarı kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha Evander'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Galatasaray bu transferde oldukça istekli...

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

7.5 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Yıldız oyuncunun Türkiye temsilcisi Erdal Ferin, "Galatasaray, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı. Evander'i Beşiktaş da istiyor ama oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor" dedi.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

25 yaşındaki orta saha için ABD ekibi bonservis bedeli olarak 7.5 milyon Euro talep ediyor.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Devre arası transfer limitlerini aşmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar, bu yüzden Evander'i ilk etapta kiralamanın planlarını yapıyor.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp, 8 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Kariyeri boyunca 238 maça çıkan Brezilyalı merkez orta saha 66 gol atıp 44 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

RENATO SANCHES DE LİSTEDE

Cimbom, Evander'in yanı sıra, Roma'da kiralık olarak forma giyen Portekizli orta saha Renato Sanches ile de ilgileniyor. Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Sanches'in performansını beğenmedi ve ligde sadece 5 maçta forma şansı verdi.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Bonservisi PSG'de bulunan Portekizli futbolcunun ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılacağı öne sürüldü. Jose Mourinho, Sanches'in performansını beğenmedi ve ligde sadece 5 maçta forma şansı verdi.

Galatasaray'ın eski aşkı alevlendi! Yine yeniden Evander...

Ayrıca Roma'nın, 11 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu da kullanmayı düşünmediği ifade edildi. PSG ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuyu menajerler Galatasaray'a teklif etti.

DİĞER
‘Gönlümün efendisi sensin’ Caner Erkin ile Şükran Ovalı’dan duygusal paylaşım!
Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?
F.Bahçe'ye stoper bekleyişi!
Süpriz transfer! İşte Muslera'nın yeni takımı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ayrılırsa G.Saray 49 milyon TL tasarruf edecek!
Yönetim yıldız isim için seferber oldu!
Son depremler listesi 3 Ocak 2024
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL?
Süper Loto çekildi! (2 Ocak)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan kupada rahat turladı! Milan kupada rahat turladı! 01:04
Milan kupada rahat turladı! Milan kupada rahat turladı! 01:03
F.Bahçe Beko evinde kaybetti! F.Bahçe Beko evinde kaybetti! 00:53
TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! 00:53
Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! 00:52
Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı 00:52
Daha Eski
G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! 00:52
Süpriz transfer! İşte Muslera'nın yeni takımı Süpriz transfer! İşte Muslera'nın yeni takımı 00:52
Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! 00:52
Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! 00:52
Flaş F.Bahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü Flaş F.Bahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü 00:52
Sırp yıldız için transfer savaşı! Sırp yıldız için transfer savaşı! 00:52