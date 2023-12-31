Haberler Galatasaray Vega operasyonu

Vega operasyonu

Sarı-kırmızılı takımın, Meksikalı santrfor için Guadalajara ile masaya oturduğu ifade edildi. Galatasaray’ın Alexis Vega için 2 milyon dolar önerdiği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vega operasyonu

Galatasaray, ocakta forvet almak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi gol yükünü çekerken Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu beklenen katkıyı yapamadı. Bunun üzerine Okan Buruk yönetimle yaptığı görüşmede forvete takviye yapılmasını istedi. Arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Guadalajara'nın golcüsü Alexis Vega için teklif sunduğu kaydedildi. Meksika basını, Cimbom'un 26 yaşındaki yıldız için 2 milyon dolar önerdiğini yazdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Guadalajara'da bu sezon 10 maçta görev alan Alexis Vega, 1 gol attı. Meksika kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek 1.73 boyundaki futbolcu, santrfor ve sol kanatta görev yapabiliyor. Meksika A Milli Takım formasını giyen Vega 27 maçta 6 gol sevinci yaşadı. Şu andaki piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Guadalajara'nın sözleşmenin sonuna gelmiş olması nedeniyle transfere onay verilebileceği belirtildi. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa Cedric Bakambu ile yolların ayrılması planlanıyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Valentin Rosier’in yeni adresi belli oldu! Süper Lig devi kadrosuna katıyor…
Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz
Angelino'nun yerine 2 aday!
R. Madrid'e F.Bahçe'den bir bomba transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri...
Angelino'nun yerine 2 aday!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 31 Aralık rakamları
31 Aralık sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı saat kaçta?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:42
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:40
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:38
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:37
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! Milan'ın yıldızı sahneye çıktı! 23:33
Daha Eski
Angelino'nun yerine 2 aday! Angelino'nun yerine 2 aday! 23:07
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
ManU deplasmanda kaybetti! ManU deplasmanda kaybetti! 22:37
F.Bahçe'den İngiltere harekatı! F.Bahçe'den İngiltere harekatı! 22:36
Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri... Cimbom'da Ziyech'le ipler koptu! Menajeri... 21:58
Inter o yıldızların sözleşmelerini uzattı! Inter o yıldızların sözleşmelerini uzattı! 21:41