Vega operasyonu

Galatasaray, ocakta forvet almak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi gol yükünü çekerken Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu beklenen katkıyı yapamadı. Bunun üzerine Okan Buruk yönetimle yaptığı görüşmede forvete takviye yapılmasını istedi. Arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın, Guadalajara'nın golcüsü Alexis Vega için teklif sunduğu kaydedildi. Meksika basını, Cimbom'un 26 yaşındaki yıldız için 2 milyon dolar önerdiğini yazdı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Guadalajara'da bu sezon 10 maçta görev alan Alexis Vega, 1 gol attı. Meksika kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek 1.73 boyundaki futbolcu, santrfor ve sol kanatta görev yapabiliyor. Meksika A Milli Takım formasını giyen Vega 27 maçta 6 gol sevinci yaşadı. Şu andaki piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Guadalajara'nın sözleşmenin sonuna gelmiş olması nedeniyle transfere onay verilebileceği belirtildi. Kulüpler arasında anlaşma sağlanırsa Cedric Bakambu ile yolların ayrılması planlanıyor.