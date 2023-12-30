Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Alexis Vega'ya teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Alexis Vega'ya teklif yapıldı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da hareketlilik başladı. Sarı kırmızılı kurmaylar Okan Buruk'un isteği üzerine sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattına takviye yapacak olan sarı kırmızılılar Meksikalı golcüye transfer teklifi yaptı. İşte detaylar... (Enes Cevahirci / Dış haberler) |

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:01
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte sarı kırmızılı kurmaylar harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Galatasaray Mauro Icardi haricindeki forvet oyuncularından beklediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Sezon başında transfer edilen Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Sezon başında Olympiakos'tan kiralanan Bakambu, Galatasaray'da 15 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Halil Dervişoğlu ise 8 maçta oynadı ve 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

BURUK ONAY VERDİ

Galatasaray'ın gündemine gelen Meksikalı golcüye Okan Buruk yeşil ışık yaktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

İşte Galatasaray'ın ocak ayı transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Meksika basınında yer alan Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Santrafor, Alexis Vega'yı ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

İŞTE YAPILAN TEKLİF

Sarı kırmızılılar golcü oyuncu için Guadalajara kulübüne 2 milyon dolara yakın teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

İSPANYA'DAN TALİBİ VAR
Alexis Vega için İspanyol ekibi Villareal'in de devrede olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Guadalajara'da bu sezon 10 maçta görev alan Vega, 1 kez fileleri havalandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

26 yaşındaki forvet oyuncusu, santrafor ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Meksika A Milli Takım formasını giyen Alexis Vega 28 maçta 6 gol sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Vega'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

Alexis Vega, Meksika dışına hiç çıkmadı. Golcü oyuncu kariyerinde, Toluca ve Guadalajara formalarını giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Meksikalı yıldıza teklif yapıldı

ALEXIS VEGA KİMDİR?

Alexis Vega 25 Kasım 1997 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı
Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ 2024? | 📅1 Ocak tatil mi, yarım gün mü?
TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango teselli ikramiyesi kimlere verilir? Çeyrek, yarım, tam bilet
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Aralık rakamları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? Nottingham Forest - Manchester United maçı ne zaman? 11:17
Kartal ve Fırtına Arsenal'li yıldızın peşinde! Kartal ve Fırtına Arsenal'li yıldızın peşinde! 10:59
Alperen mağlubiyete engel olamadı! Alperen mağlubiyete engel olamadı! 10:55
G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif! G.Saray'dan Meksikalı golcüye teklif! 10:41
Wolverhampton - Everton maçı ne zaman? Wolverhampton - Everton maçı ne zaman? 10:34
Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? Manchester City - Sheffield United maçı ne zaman? 10:29
Daha Eski
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! Ünlü gazeteci açıkladı 10:25
Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman? 10:24
Aston Villa - Burnley maçı ne zaman? Aston Villa - Burnley maçı ne zaman? 10:17
Luton Town - Chelsea maçı ne zaman? Luton Town - Chelsea maçı ne zaman? 10:07
Nijerya'nın kadrosu açıklandı! Osayi-Samuel... Nijerya'nın kadrosu açıklandı! Osayi-Samuel... 09:57
Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! 09:26