TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan flaş forvet hamlesi! Alexis Vega'ya teklif yapıldı
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Galatasaray'da hareketlilik başladı. Sarı kırmızılı kurmaylar Okan Buruk'un isteği üzerine sürpriz bir isme kancayı taktı. Hücum hattına takviye yapacak olan sarı kırmızılılar Meksikalı golcüye transfer teklifi yaptı. İşte detaylar... (Enes Cevahirci / Dış haberler) |
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 11:01
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Sezon başında transfer edilen Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramadı.
Sezon başında Olympiakos'tan kiralanan Bakambu, Galatasaray'da 15 maçta görev alırken 2 gol katkısı sağladı.
Halil Dervişoğlu ise 8 maçta oynadı ve 2 gol attı.
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray forvet transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
BURUK ONAY VERDİ
Galatasaray'ın gündemine gelen Meksikalı golcüye Okan Buruk yeşil ışık yaktı.
İşte Galatasaray'ın ocak ayı transferi...
Meksika basınında yer alan Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre, Galatasaray'ın 26 yaşındaki Santrafor, Alexis Vega'yı ocak ayında kadrosuna katmak için harekete geçti.
İŞTE YAPILAN TEKLİF
Sarı kırmızılılar golcü oyuncu için Guadalajara kulübüne 2 milyon dolara yakın teklifte bulundu.
İSPANYA'DAN TALİBİ VAR
Alexis Vega için İspanyol ekibi Villareal'in de devrede olduğu aktarıldı.
Guadalajara'da bu sezon 10 maçta görev alan Vega, 1 kez fileleri havalandırdı.
26 yaşındaki forvet oyuncusu, santrafor ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Meksika A Milli Takım formasını giyen Alexis Vega 28 maçta 6 gol sevinci yaşadı.
30 Haziran 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Vega'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Alexis Vega, Meksika dışına hiç çıkmadı. Golcü oyuncu kariyerinde, Toluca ve Guadalajara formalarını giydi.
ALEXIS VEGA KİMDİR?
Alexis Vega 25 Kasım 1997 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur.
1,73 m boyundadır. Sağ ayağını kullanmaktadır.
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