TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer
Ara transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da ocak ayında önemli değişiklikler yaşanacak. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin koordineli yürüttüğü operasyonda gidecek-gelecek isimler belirlenmeye başladı. Kadroda düşünülmeyen 4 isimle yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, 3 transfer bombasını üst üste patlatacak. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak'ta başlayarak 9 Şubat'a dek devam edecek.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 yıldız ile yollar ayrılacak.
ANGELINO GİDİYOR!
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Angelino, beklenen performansı sergileyemedi.
Leipzig'den 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol futbolcunun opsiyonu kullanılmayacak.
20 maçlık opsiyonu bulunan Angelino, bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı.
Gözden çıkarılan 26 yaşındaki sol bek, ocak ayında takıma veda edecek.
NDOMBELE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Sezon başında kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele, sergilediği grafikle hayal kırıklığı yarattı.
Fizik yapısıyla da oldukça eleştirilen Fransız oyuncu, forma şansı bulmakta zorluk yaşadı.
Okan Buruk'un takımda düşünmediği isimlerden olan Ndombele'nin kiralık sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Tottenham ile bu konuda pazarlıklar yapılıyor.
OLIVEIRA DA YOLCU!
Galatasaray'da ayrılıklar kervanına Sergio Oliveira'nın da eklenmesi bekleniyor.
Portekizli futbolcu, salonda ağırlık çalışırken talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Göğüs kasında kopuk oluşan tecrübeli oyuncu, ülkesinde ameliyat oldu.
Bir süre sahalardan uzak kalacak olan Sergio Oliveira, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yok.
Galatasaray yönetimi, Oliveira'ya gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.
NELSSON'A TEKLİF BEKLENİYOR!
Davinson Sanchez'in transferi sonrası ikinci plana düşen Victor Nelsson'un da takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
Forma şansı bulmakta zorlanan ve bu yüzden mutsuz olan Danimarkalı stoper, ayrılığa sıcak bakıyor.
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Victor Nelsson'dan bonservis geliri elde etmek isteyen Galatasaray, teklif beklentisinde.
Avrupa'dan birçok talibi bulunan Nelsson'a özellikle İtalyan devi Milan yakın ilgi gösteriyor.
TRANSFERDE 3 BOMBA!
Ayrılacak oyuncuları belirleyen Galatasaray'da transfer bombaları üst üste patlayacak.
SOL BEKE TAKVİYE!
Her ne kadar Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sol bek adaylarıyla temas halinde olan yönetim, elini çabuk tutmak istiyor.
Aslan'ın hedefinde Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'den Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko gibi isimler bulunuyor.
8 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR!
Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarına son sürat devam ediyor.
Yönetim, Jorginho, Ndidi ve Salih Özcan gibi isimleri listede tutuyor.
STOPERE TRANSFER YAPILACAK!
Galatasaray'da Nelsson'un ayrılığının ardından stoper transferine de kesin gözüyle bakılıyor.
Sarı-kırmızılıların stoper listesinde Stefan Savic ve Marcao gibi isimler bulunuyor.
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