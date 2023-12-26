Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Ara transfer dönemi çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da ocak ayında önemli değişiklikler yaşanacak. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin koordineli yürüttüğü operasyonda gidecek-gelecek isimler belirlenmeye başladı. Kadroda düşünülmeyen 4 isimle yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, 3 transfer bombasını üst üste patlatacak. İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 15:56
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TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Galatasaray'da ocak ayındaki ara transfer dönemi hareketli geçecek.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Yönetim, teknik heyetin takviye istediği mevkiler için çalışmalara hız verdi.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Transfer için düğmeye basan Cimbom'da takımdan ayrılacak oyuncular hakkında da kararlar verilmeye başlandı.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi, 11 Ocak'ta başlayarak 9 Şubat'a dek devam edecek.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği 4 yıldız ile yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

ANGELINO GİDİYOR!
Galatasaray'a büyük umutlarla gelen Angelino, beklenen performansı sergileyemedi.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Leipzig'den 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol futbolcunun opsiyonu kullanılmayacak.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

20 maçlık opsiyonu bulunan Angelino, bu sezon 19 karşılaşmada görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Gözden çıkarılan 26 yaşındaki sol bek, ocak ayında takıma veda edecek.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

NDOMBELE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR!
Sezon başında kadroya dahil edilen Tanguy Ndombele, sergilediği grafikle hayal kırıklığı yarattı.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Fizik yapısıyla da oldukça eleştirilen Fransız oyuncu, forma şansı bulmakta zorluk yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Okan Buruk'un takımda düşünmediği isimlerden olan Ndombele'nin kiralık sözleşmesinin feshedilmesi gündemde.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İngiliz ekibi Tottenham ile bu konuda pazarlıklar yapılıyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

OLIVEIRA DA YOLCU!
Galatasaray'da ayrılıklar kervanına Sergio Oliveira'nın da eklenmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Portekizli futbolcu, salonda ağırlık çalışırken talihsiz bir sakatlık yaşadı.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Göğüs kasında kopuk oluşan tecrübeli oyuncu, ülkesinde ameliyat oldu.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Bir süre sahalardan uzak kalacak olan Sergio Oliveira, Okan Buruk'un gelecek planları arasında yok.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Galatasaray yönetimi, Oliveira'ya gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

NELSSON'A TEKLİF BEKLENİYOR!
Davinson Sanchez'in transferi sonrası ikinci plana düşen Victor Nelsson'un da takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Forma şansı bulmakta zorlanan ve bu yüzden mutsuz olan Danimarkalı stoper, ayrılığa sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Victor Nelsson'dan bonservis geliri elde etmek isteyen Galatasaray, teklif beklentisinde.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Avrupa'dan birçok talibi bulunan Nelsson'a özellikle İtalyan devi Milan yakın ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

TRANSFERDE 3 BOMBA!
Ayrılacak oyuncuları belirleyen Galatasaray'da transfer bombaları üst üste patlayacak.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

SOL BEKE TAKVİYE!
Her ne kadar Barış Alper Yılmaz'ın son dönemdeki performansı Okan Buruk'u memnun etse de sol bek takviyesine kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Sol bek adaylarıyla temas halinde olan yönetim, elini çabuk tutmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Aslan'ın hedefinde Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'den Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko gibi isimler bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

8 NUMARA ARAYIŞI SÜRÜYOR!
Sarı-kırmızılılar, 8 numara pozisyonu için arayışlarına son sürat devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Yönetim, Jorginho, Ndidi ve Salih Özcan gibi isimleri listede tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

STOPERE TRANSFER YAPILACAK!
Galatasaray'da Nelsson'un ayrılığının ardından stoper transferine de kesin gözüyle bakılıyor.

TRANSFER HABERİ: Herkes bunu konuşacak! Galatasaray'da 4 ayrılık 3 transfer

Sarı-kırmızılıların stoper listesinde Stefan Savic ve Marcao gibi isimler bulunuyor.

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