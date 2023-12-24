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Sola yeni aday
Angelino'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray, sol bek transferi için çalışmalara başladı. İngiliz medyasında yer alan habere göre, Cimbom, Angelino konusunda Leipzig ile anlaşması durumunda Manchester City'den Sergio Gomez'i kadrosuna katacak. Galatasaray'ın, İspanyol sol bek oyuncusu için satın alma opsiyonu da yer alan 1.5 yıllık kiralık seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı. Manchester City, Gomez'i 2022 yazında 15 milyon euro karşılığında Anderlecht'ten kadrosuna katmıştı.
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