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Galatasaray'dan flaş derbi paylaşımı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda dev derbi öncesinde flaş bir paylaşım geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 09:50
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Galatasaray'dan flaş derbi paylaşımı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Kadıköy'deki dev derbi saat 19.00'da başlayacak.

Zorlu karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.

Maç öncesi 43'er puanlı 2 takımdan Fenerbahçe averajla lider, Galatasaray ise 2. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımdan Fenerbahçe derbisi öncesinde maç günü paylaşımı geldi.

İşte o paylaşım:

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