Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

43'er puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

Zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak belirlendi.