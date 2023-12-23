Haberler Galatasaray Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşma öncesi Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in son durumu merak konusu olmuştu. Derbi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Peki Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2023 Cumartesi 21:27
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Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Tüm Türkiye'nin gözleri Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbiye çevrilecek.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

43'er puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak belirlendi.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

FERNANDO MUSLERA KALEYE DÖNÜYOR!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera cezasını Fatih Karagümrük maçında çekti.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Deneyimli eldiven, Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

SACHA BOEY SINIRDA GEÇTİ!
Galatasaray'da sınırdaki oyunculardan biri olan Sacha Boey, Karagümrük maçını kart görmeden tamamladı.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Genç yıldız, sağ bekte Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olacak.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

DAVINSON SANCHEZ VE ZIYECH...
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in son durumu merak konusu olmuştu.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Sarı-kırmızılı kulüp resmi hesabından derbi öncesi son idmandan notları paylaştı.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

DAVINSON ANTRENMANDA YER ALMADI!
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmana yıldız stoper Davinson Sanchez katılmadı.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

Sakatlığı bulanan Kolombiyalı futbolcu, derbide forma giyemeyecek.

Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...

ZIYECH İDMANA KATILDI!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ise son antrenmanda takımla birlikte yer aldı.

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