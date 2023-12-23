Galatasaray resmen açıkladı! Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşma öncesi Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in son durumu merak konusu olmuştu. Derbi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'dan resmi açıklama geldi. Peki Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte detaylar...
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43'er puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor.
Zorlu karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olarak belirlendi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, zorlu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
FERNANDO MUSLERA KALEYE DÖNÜYOR!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera cezasını Fatih Karagümrük maçında çekti.
Deneyimli eldiven, Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.
SACHA BOEY SINIRDA GEÇTİ!
Galatasaray'da sınırdaki oyunculardan biri olan Sacha Boey, Karagümrük maçını kart görmeden tamamladı.
Genç yıldız, sağ bekte Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olacak.
DAVINSON SANCHEZ VE ZIYECH...
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech'in son durumu merak konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılı kulüp resmi hesabından derbi öncesi son idmandan notları paylaştı.
DAVINSON ANTRENMANDA YER ALMADI!
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmana yıldız stoper Davinson Sanchez katılmadı.
Sakatlığı bulanan Kolombiyalı futbolcu, derbide forma giyemeyecek.
ZIYECH İDMANA KATILDI!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ise son antrenmanda takımla birlikte yer aldı.
Ziyech, Fenerbahçe derbisinde forma giymeyi çok istiyor.
Yıldız futbolcu ile ilgili son karar maç günü yapılacak son değerlendirme sonrası verilecek.
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