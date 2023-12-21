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Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Galatasaray, Avrupa Süper Ligi projesini desteklemediğini açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 22:50 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 22:58
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Galatasaray'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Galatasaray, Avrupa Süper Ligi projesini desteklemediğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray SK olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır.

Galatasaray SK, Avrupa Kulüpler Birliği çerçevesinde önemli bir rol üstlenmektedir ve bir kulüp olarak, Avrupa futbolunu tanımlayan değerleri korumak için diğer Avrupalı kulüplerimizle birlikte ECA aracılığıyla çalışmaya tamamen kararlıyız."

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