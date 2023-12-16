Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda yeni sezonda gösterdikleri performansla taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatan o futbolcuların kulübe olan maliyetleri gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:13Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:18
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