Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Galatasaray'da kadroya katılan bazı isimlerin ve geçen sezonda sarı-kırmızılı formayı terletmesine rağmen hala taraftarın gözüne giremeyen o futbolcunun kulübe toplam maliyeti gündeme oturdu.

Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılarda Angelino, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Halil Dervişoğlı gibi isimlerin yanı sıra Sergio Oliveira da yönetime mali anlamda yük oldu.