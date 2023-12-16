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Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılarda yeni sezonda gösterdikleri performansla taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatan o futbolcuların kulübe olan maliyetleri gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:18
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Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon kazanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Sarı-kırmızılılar diğer yandan ise Avrupa'da önemli bir başarı elde etmek adına kadrosuna pek çok yıldızı takviye etti.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Cimbom'da yapılan bu transferler büyük ses getirmişti. Bazı futbolcular oynadıkları futbolla alkış alırken bazı isimler sınıfta kaldı.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Galatasaray'da kadroya katılan bazı isimlerin ve geçen sezonda sarı-kırmızılı formayı terletmesine rağmen hala taraftarın gözüne giremeyen o futbolcunun kulübe toplam maliyeti gündeme oturdu.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Takvim'in derlediği habere göre sarı-kırmızılılarda Angelino, Kerem Demirbay, Tanguy Ndombele, Halil Dervişoğlı gibi isimlerin yanı sıra Sergio Oliveira da yönetime mali anlamda yük oldu.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay 3.7 milyon Euro bonservisi ve 1 milyon Euro maaşıyla 4.7 milyon Euro'ya mal oldu.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

1.5 milyon Euro kiralama bedeli ve 2.3 milyon Euro da maaş geliri bulunan sol bek Angelino da sınıfı geçemedi.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

3.1 milyon Euro gelir elde edeceği açıklanan 26 yaşındaki Tanguy Ndombele, 500 bin Euro bonservis maliyetine rağmen gösterdiği performansla büyük eleştiri topladı.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

20 milyon Tl maaşı olan yeni transfer Halil Dervişoğlu'ndan ise istenilen verim alınamadı.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Ayrıca Galatasaray'ın geçen sezon da formasını terleten Sergio Oliveira 2.75 milyon Euro maliyetine rağmen taraftarların tam anlamıyla henüz gözüne girebilmiş değil.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

TOPLAM MALİYETLERİ 500 MİLYON TL!

OYUNCU 1 YILLIK MALİYET

Kerem Demirbay 4.7 MİLYON EURO
Angelino 3.8 MİLYON EURO
Tanguy Nbdombele 3.1 MİLYON EURO
Sergio Oliveira 2.75 MİLYON EURO
Halil Dervişoğlu 1.2 MİLON EURO

TOPLAM MALİYET: 15.5 MİLYON EURO (500 MİLYON TL)

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

SADECE 2 GOLE KATKI SAĞLADILAR

Transfer olduktan sonra 16 karşılaşmada görev alan Kerem Demirbay, 11 maçta şans bulan Halil Dervişoğlu ve 10 maçta forma terleten Tanguy Ndombele skora katkı sağlayamadılar.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Portekizli oyuncu Oliveira 1 kez ağları sarsarken, İspanyol bek Angelino ise sadece 1 asist üretti.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

5 futbolcu sadece 2 gole katkıda bulundu ve eleştiri oklarını üzerine çekti.

Galatasaray'da 500 milyonluk hüsran! O isimler büyük hayal kırıklığı oldu

Oliveira'nın son olarak kuvvet çalışması sırasında göğüs kasının kopması nedeniyle yaşadığı sakatlık sarı-kırmızılı camiayı sarstı. Oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı aktarılıyor.

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