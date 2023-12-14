Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele etti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele etti.
Sarı-kırmızılı ekip grubunu 3. sırada tamamladı.
Galatasaray, Danimarka ekibine 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekibi deviren tek golü 58. dakikada Lukas Lerager kaydetti.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Galatasaray ile yarışan Kopenhag, başarılı bir grafik çizerek 8 puanla gruptan çıkmayı bildi.
Danimarka ekibi, futbolda sistemin önemini bir kez daha hatırlattı.
DÜŞÜK BİR MAAŞ BÜTÇESİ VAR
Takvim'in haberine göre; Danimarka Ligi'nde 3. olan Kopenhag, Devler Ligi'nde A Grubu'nda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 2. olup, tur atladı.
Galatasaray ise 5 puan alarak 3. sırada yer aldı ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek
Manchester United, 3 puan toplayarak son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti
16 milyon Euro gibi düşük bir maaş bütçesine sahip Kopenhag, 55 milyon Euro bütçeli G.Saray ile 210 milyon Euro'luk bütçeli İngiliz devi Manchester United'ı da geride bıraktı.
Kopenhag, 300 bin Euro maaş alan 35'lik teknik direktörü Jacob Neestrup ile Avrupa'ya da meydan okudu.
KASASI 9 MİLYON EURO ARTIDA
Hojlund, Mount, Onana gibi flaş transferler yapan United ve Zaha, Ziyech, Tete gibi yıldız takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'ı sollayarak alkışları toplayan Kopenhag, mali açıdan da artıda.
Bu sezon transfere 8 milyon Euro harcayan Danimarka ekibi, 17 milyon Euro'luk da oyucu satışı gerçekleştirerek 9 milyon Euro kara geçmeyi başardı.
Kopenhag, hem sportif başarı hem de yönetimiyle takdir topladı.