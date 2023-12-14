Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak son 16 turuna yükselemeyen Galatasaray'da moraller oldukça bozuldu. Devler Ligi arenasında ise dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:39 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 10:40
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Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Galatasaray, Danimarka ekibine 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Sarı-kırmızılı ekibi deviren tek golü 58. dakikada Lukas Lerager kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Cimbom'un grubunda en çok dikkat çeken takım Kopenhag oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Galatasaray ise 5 puan alarak 3. sırada yer aldı ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Manchester United, 3 puan toplayarak son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

16 milyon Euro gibi düşük bir maaş bütçesine sahip Kopenhag, 55 milyon Euro bütçeli G.Saray ile 210 milyon Euro'luk bütçeli İngiliz devi Manchester United'ı da geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Kopenhag, 300 bin Euro maaş alan 35'lik teknik direktörü Jacob Neestrup ile Avrupa'ya da meydan okudu.


Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

KASASI 9 MİLYON EURO ARTIDA
Hojlund, Mount, Onana gibi flaş transferler yapan United ve Zaha, Ziyech, Tete gibi yıldız takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'ı sollayarak alkışları toplayan Kopenhag, mali açıdan da artıda.

Şampiyonlar Ligi'nde futbol dersi! 16 milyon Euro ve Galatasaray...

Bu sezon transfere 8 milyon Euro harcayan Danimarka ekibi, 17 milyon Euro'luk da oyucu satışı gerçekleştirerek 9 milyon Euro kara geçmeyi başardı.

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