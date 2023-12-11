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Galatasaray Kopenhag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te oynanacak müsabakanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Galatasaray Kopenhag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı? Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 16:50 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 17:10
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Galatasaray Kopenhag maçı TV8,5'ta yayınlanacak mı?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Parken Stadyumu'nda Galatasaray, Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Peki, Kopenhag - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Kopenhag - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

KOPENHAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Müsabakanın TV 8,5'ta yayınlanması beklemiyor.

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