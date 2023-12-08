GALATASARAY ADANADEMİRSPOR CANLI İZLE 📺 | Galatasaray maçı ne zaman? GS ADS maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - YUKATEL ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı 8 Aralık Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Barış (Kazımcan), Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Adana Demirspor muhtemel 11'i: Ertaç, İsmail, Semih, Abdulsamet, Abdurrahim, Emre, N'Diaye, Yusuf Sarı, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Niang.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR 39. RANDEVUDA

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de bugüne kadar 38 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 20 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray'ın attığı 61 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana'da oynanan müsabaka 0-0 berabere sona ererken, ikinci yarıda İstanbul'da Galatasaray, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

GALATASARAY EVİNDE 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 23 karşılaşmada 21 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 6 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Galatasaray, ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon savunmada gösterdiği başarılı performansla da dikkat çekiyor. Cimbom, ligde oynadığı 14 mücadelede kalesinde 8 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmaların 8'inde kalesini gole kapadı.

MUSLERA BOEY VE OLIVEIRA SINIRDA

Galatasaray'da Adana Demispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

MAURO ICARDI BU SEZON 16 GOL KAYDETTİ

Galatasaray'ın, Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son olarak Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla ligde gol krallığı yarışında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile birlikte zirvede yer alıyor. Avrupa kuplarında da 5 gol atan Icardi'nin bu sezon toplamda 16 golü bulunuyor.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Galatasaray'da, Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Adana Demirspor karşısında oynamayacak. Sanchez'in sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilmişti. 27 yaşındaki futbolcu, sakatlığından dolayı Manchester United ile Pendikspor karşılaşmalarında oynayamamıştı.