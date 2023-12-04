Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da galibiyet serisi yeniden başladı.
Galatasaray'da galibiyet serisi yeniden başladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada golleri 69. dakikada Bakambu ve 82. dakikada Ziyech kaydetti.
Galatasaray'ın galibiyet serisini Atakaş Hatayspor sonlandırmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip ligdeki iyi gidişatını sürdürdü ve 14 haftada 37 puan toplamayı başardı.
Ayrıca Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna istediği gibi devam ediyor.
Gruptan çıkmayı hedefleyen Galatasaray, son olarak İngiliz devi Manhcester United ile sahasında 3-3 berabere kaldı.
Son maçta Kopenhag'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, Danimarka'da kazanması durumunda adını Devler Ligi'nde son 16 turuna yazdıracak.
Galatasaray'da iyi gidişat devam ederken teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları da dikkat çekti.
Siltaş Yapı Pendikspor maçı sonrası konuşan tecrübeli hoca, "Barış orada (sol bek) hiç oynamadı ama devre arasında ona anlattım.
Çok istekli geri dönüş verdi.
Daha önce sağ bek olarak oynatmıştık.
Değişik mevkiler ama o mevkinin gereğini özellikleriniz birleştirince yapabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Buruk, maçın ikinci yarısında Kazımcan Karataş'ı oyundan alıp Barış Alper Yılmaz'ı sol bek olarak oyuna sürdü.
Ayrıca 50 yaşındaki çalıştırıcının, kenarda Angelino olmasına karşın tercihini milli futbolcudan yana kullanması dikkat çekti.
Galatasaray, İspanyol futbolcu ile yola devam etmek istemiyor.
Sarı-kırmızılı ekip sezon başında Red Bull Leipzig'den kiraladığı futbolcu için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Kurmaylar, devre arasında Angelino'nun sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.
26 yaşındaki futbolcu, 20 maçta forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.
Angelino, Galatasaray formasını 18 kez giydi.
1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Angelino'nun satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.
Cimbom, bu bedeli ödemek istemiyor.
Olası Angelino ayrılığı sonrası sol bekte rotasyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, rotayı transfere çevirdi.
Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden yıldız bir ismi istedi.
Kurmayların, tecrübeli futbolcu için çalışmalara başladığı iddia edildi.
ROTA İNGİLTERE!
Cimbom, transferde geminin dümenini Manchester'a kaydırdı.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, Angelino'nun yerine Luke Shaw'u getirmeyi planlıyor.
Okan Buruk, 28 yaşındaki futbolcuyu beğendiği ve kadrosuna görmek istediğini yönetime iletti.
Kurmayların Manchester United ile yakın zamanda temasa geçeceği biliniyor.
Ayrıca Shaw ve Sacha Boey, aynı menajerlik şirketlerine bağlı.
Bu durum transferde artı sağlayabilir.
İngiliz futbolcu bu sezon İngiliz devi ile sakatlığı sebebiyle 5 maça çıkabildi.
Luke Shaw, İstanbul'da Galatasaray'a karşı 90 dakika sahada kaldı.
28 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılılara karşı 18. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golde asisti yapan isim oldu.
Shaw'un sözleşmesi 2027'de sona erecek.
Tecrübeli oyuncunun bonservis değeri ise 42 milyon Euro olarak biliniyor.