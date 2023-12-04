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Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Avrupa'da ve Süper Lig'de yoluna devam eden Galatasaray'da ara transfer için düğmeye basıldı. Angelino ve Kazımcan'ın performansından memnun kalmayan Okan Buruk yönetime sol bek için rapor sundu. İşte Buruk'un istediği İngiliz yıldız... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 10:19
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Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da galibiyet serisi yeniden başladı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sarı-kırmızılı ekip deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Karşılaşmada golleri 69. dakikada Bakambu ve 82. dakikada Ziyech kaydetti.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Cimbom bu skorla 3 puanı cebine koyan Aslan, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın galibiyet serisini Atakaş Hatayspor sonlandırmıştı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Sarı-kırmızılı ekip ligdeki iyi gidişatını sürdürdü ve 14 haftada 37 puan toplamayı başardı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Ayrıca Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna istediği gibi devam ediyor.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Gruptan çıkmayı hedefleyen Galatasaray, son olarak İngiliz devi Manhcester United ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Son maçta Kopenhag'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, Danimarka'da kazanması durumunda adını Devler Ligi'nde son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray'da iyi gidişat devam ederken teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları da dikkat çekti.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Siltaş Yapı Pendikspor maçı sonrası konuşan tecrübeli hoca, "Barış orada (sol bek) hiç oynamadı ama devre arasında ona anlattım.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Çok istekli geri dönüş verdi.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Daha önce sağ bek olarak oynatmıştık.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Değişik mevkiler ama o mevkinin gereğini özellikleriniz birleştirince yapabiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Buruk, maçın ikinci yarısında Kazımcan Karataş'ı oyundan alıp Barış Alper Yılmaz'ı sol bek olarak oyuna sürdü.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Ayrıca 50 yaşındaki çalıştırıcının, kenarda Angelino olmasına karşın tercihini milli futbolcudan yana kullanması dikkat çekti.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray, İspanyol futbolcu ile yola devam etmek istemiyor.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Sarı-kırmızılı ekip sezon başında Red Bull Leipzig'den kiraladığı futbolcu için Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Kurmaylar, devre arasında Angelino'nun sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

26 yaşındaki futbolcu, 20 maçta forma giymesi durumunda zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Angelino, Galatasaray formasını 18 kez giydi.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

1.5 milyon Euro karşılığında kiralanan Angelino'nun satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Cimbom, bu bedeli ödemek istemiyor.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Olası Angelino ayrılığı sonrası sol bekte rotasyon sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, rotayı transfere çevirdi.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Teknik direktör Okan Buruk, yönetimden yıldız bir ismi istedi.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Kurmayların, tecrübeli futbolcu için çalışmalara başladığı iddia edildi.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

ROTA İNGİLTERE!

Cimbom, transferde geminin dümenini Manchester'a kaydırdı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre Galatasaray, Angelino'nun yerine Luke Shaw'u getirmeyi planlıyor.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Okan Buruk, 28 yaşındaki futbolcuyu beğendiği ve kadrosuna görmek istediğini yönetime iletti.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Kurmayların Manchester United ile yakın zamanda temasa geçeceği biliniyor.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Ayrıca Shaw ve Sacha Boey, aynı menajerlik şirketlerine bağlı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Bu durum transferde artı sağlayabilir.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

İngiliz futbolcu bu sezon İngiliz devi ile sakatlığı sebebiyle 5 maça çıkabildi.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Luke Shaw, İstanbul'da Galatasaray'a karşı 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

28 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılılara karşı 18. dakikada Bruno Fernandes'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Galatasaray'ın sol bek transferi ortaya çıktı! İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor

Shaw'un sözleşmesi 2027'de sona erecek.

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