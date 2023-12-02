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Okan Buruk: Kazanmamız gereken maçtı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibini 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Mücadelenin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 21:29 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 21:35
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Okan Buruk: Kazanmamız gereken maçtı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelenin ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN MAÇ SONU SÖZLERİ:

Birebir beklediğimiz bir oyun oldu. Rakibin kapanıp bekleyeceğini bekliyordum. Geçişten de pozisyon bulmaya çalışacaklardı. Çok netti. Maç öncesi düşüncelerimiz, takıma verdiğim direktifler - topa sahip olma, acele etmeden kullanma, hareketlilik - hiçbirini yapamadık. O kadar kötü tercihler yaptı ki ilk yarı... Pozisyon bulamamızın en büyük nedeni... Bazen 5 kişinin içindeki 1 kişiye 3-4 orta yaptı. Sol taraftan bir türlü işleyemedik. Savunma oyuncularımızın oyuna girmesini istedik. Oyunu çok yavaş oynadık. Bu kadar yavaş oynayınca iş bireysel yeteneğe kalıyor. İlk yarıdaki pozisyonsuzluğun en büyük nedeni bu.

İkinci yarı Barış Alper, girdikten sonra kanadı aktif kullandı. Lucas'ı arkaya çektik. Barış da savunma geçişlerini çok doğru oynadı. Dries'in girmesi biraz daha hareket getirdi, Bakambu da öyle. Kanattan daha çok içeri girerek oynadık. Gol bulacağımız belli oldu ama nasıl bulacağımız belli değildi. Bakambu'yla attık. Kadro olarak kısıtlıydık. Kerem'i kullandık stoperde. Hem topa sahip buldu, hem savunma yönünde doğru oynadı. Nelsson iyilerden biriydi. Uzun süredir oynamamasına rağmen iyiydi. Kazanmamız gereken maçtı, kazandık. Daha erken goller bulabilirdik. Golden sonra da rakip baskı kuramadı. İkinci golden sonra maç bitti.

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