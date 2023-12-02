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Gözler Zaha'da

Süper Lig'de Pendikspor'e konuk olacak Galatasaray'da gözler bugün yine Wilfried Zaha'nın üzerinde olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Gözler Zaha'da

Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızı son maçlarda çok formda. Kasımpaşa karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsmıştı. Hatayspor'u da boş geçmemişti. Alanyaspor mücadelesinde de 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Son 3 maçta 4 gol, 1 asistle resital sundu. Bugün de Okan Buruk'un en önemli kozlarından olacak.

ŞUT EMRİ GELDİ

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yine sol kanatta şans verecek. Gizli 10 numara olarak da kullanacak. Buruk, Fildişili yıldızın şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Ona şut emri verdi. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon maç başına ortalama en fazla ikili mücadele kazanan kanat oyuncusu. 10.2 ile ilk sırada bulunuyor. Marlos Moreno 9.38 ile ikinci basamakta. Olimpiu Morutan ise 8.82 ile üçüncü basamakta yer alıyor

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