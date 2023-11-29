GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR | Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray A grubunun 5. maçında Manchester United ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Özellikle maçı canlı ve şifresiz yayınlayan kanallar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GALATASARAY MANCHESTER UNITED MAÇINI HANGİ KANALLAR ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK?
Galatasaray - Manchester United maçını Türkiye'de Exxen platformu canlı yayınlayacak. 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te oynanacak müsabakayı Exxen platformuna üye olarak cep telefonu, bilgisayar ve televizyonlarınızdan takip edebilirsiniz.
Müsabakayı tüm dünyada yayınlayacak kanallar listesi;
- 5 SPORT Israel HD
- Arena Premium 1 HD BiH
- Arena Premium 1 HD Serbia
- Arena Sport 3 HD Croatia
- beIN Connect FRANCE
- beIN Connect MENA HD
- beIN Sports 3 HD (Astro)
- beIN Sports France 1 HD
- beIN Sports MENA 2 HD
- beIN Sports MENA English 1 HD
- DAZN Deutsch
- EXXEN Digital Türkiye
- IRIB Varzesh HD
- LiveScore (ROI only)
- M+ Liga de Campeones 3 HD
- M4 Sport Hungary HD
- MATCH! Futbol 2 HD
- MATCH! TV Russia HD
- Megogo Futbol 1
- Megogo Futbol+
- Paramount+ USA
- Pickx+ Sports 3 HD
- Sport 24 At Sea HD
- Stan Sport Australia
- Stöd 2 Sport 3
- SuperSport MáXimo 1 HD
- SuperSport Premier League HD
- TNT Sports 1 HD UK
- TNT Sports Digital Exclusive
- TV2 Play Norge
- TV2 Sport Premium HD
- ViaPlay Danmark HD
- Virgin Media Player
- Virgin Media Two HD