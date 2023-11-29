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Erik ten Hag Galatasaray maçı sonrası konuştu!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag Galatasaray maçı sonrası konuştu. Hag, "Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 23:58
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Erik ten Hag Galatasaray maçı sonrası konuştu!

İngiliz ekibi Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag Galatasaray maçı sonrası konuştu!

İŞTE TEN HAG'IN SÖZLERİ:

Kazanıyorduk ve ardından 2 puanı bıraktık. Burada 3 puanı alan taraf olmalıydık, bu çok açık. Diğer maçlarda da bu şekilde puanlar kaybettik. Oynadığımız futboldan memnunum ama savunma için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. 3-1 öne geçiyoruz ve bir anda ucuz hatalar yapıyoruz." dedi.

Her golün kendi öyküsü vardır. İster geçiş hücumundan gol olsun ister frikikten olan ikinci gol olsun... Böyle goller yememeliyiz.

Sorumlu ve suçlanacak kişi her zaman benim. Her şeyden ben sorumluyum. Bir projemiz var. Sürekli doğru yöne adımlar atıyor, gelişiyoruz. Umudumuz var. Uzun vadede başarılı olacağımızı biliyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız bu tür maçları kazanmanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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