Haberler Galatasaray Dış basından Galatasaray'ın geri dönüşü hakkında flaş yorum!

Dış basından Galatasaray'ın geri dönüşü hakkında flaş yorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. İngiliz devi maçta iki kez 2 gollü öne geçmesine rağmen mücadeleden kopmayan sarı kırmızılılar harika bir geri dönüşe imza atarak mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Cimbom'un bu harika geri dönüşü dış basında da büyük ses getirdi. İşte Galatasaray - Manchester United maçı sonrası yabancı basın manşetleri... (GS HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 00:40 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 00:41
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Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Neyin peşindesin Onana? 2 hata Man United'a pahalıya patladı. Galatasaray geri döndü: 3-3. (La Gazzetta)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yine avantaj harcadı. (L'Equipe)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Rams Stadı'nda rock'n'roll... Galatasaray ve Manchester United, çılgın bir maçın ardından 3-3 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar iki kez 2 farklı öne geçse de Galatasaray peşlerini bırakmadı. Ziyech şov yaptı, Onana ise hata... (Marca)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Nefes kesen maçta Manchester United, Galatasaray'a takıldı. (UEFA.com)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Yaptığı hatalarla Man United'ı yine baltalayan Onana'yı izlemek acı verdi! (Daily Star)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Manchester United, Galatasaray karşısında 2 gollü avantajı harcadı. (Independent)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Cehennemden canlı çıktılar... Ama kıl payı! Man United, Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem maçta yine Galatasaray'a takıldı ve Avrupa hayallerini pamuk ipliğine bağladı. (Mirror)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Man United, Galatasaray karşısında iki kez öne geçti, avantajı harcadı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeye çok yakın. (Irish Independent)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Erik Ten Hag'ın ekibi Şampiyonlar Ligi'nde yine avantaj harcadı. Galatasaray karşısında iki kez öne geçen Kırmızı Şeytanlar 3-3'e razı oldu ve şimdi gruptan çıkma şansları kontrollerinin dışında. (Eurosport)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Galatasaray ve Manchester United, 6 gollü kapışmada ganimeti paylaştılar. (SportsMole)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Onana'nın hataları sonrası Galatasaray'la berabere kalan Manchester United'ın gruptan çıkma hayalleri ağır darbe aldı. (TSN)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Manchester United iki kez 2 gol avantajını harcadı, Kırmızı Şeytanlar, İstanbul'daki düelloda yıkıldı! (90 min)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Onana'nın Galatasaray karşısındaki inanılmaz hatalarıyla yüzüstü bıraktığı Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeye çok yakın. (Football 365)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Manchester United, nefes kesen maçta Galatasaray karşısında iki kez 2 gollü avantajı harcadı. (RTE)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Manchester United, Galatasaray karşısındaki 6 gollü düelloda Onana'nın rakibe hediyeleri sonrası çözüldü. (Yahoo!)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Andre Onana'nın iki kilit hata yaptığı maçta Manchester United, İstanbul'da 2 gollü avantajı iki kez tepti ve 3-3'e razı oldu. (Metro)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Andre Onana iki fena hata yaptı, Erik Ten Hag'ın ekibi Şampiyonlar Ligi düellosundan beraberlikle ayrıldı. (Sky Sports)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Onana'nın hataları gruptan çıkma umutlarını tehlikeye attı, Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde yıkıldı. (Express)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Galatasaray karşısında alınan beraberlik sonrası Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları artık pamuk ipliğine bağlı. Kırmızı Şeytanlar iki kez öne geçse de Onana'nın hataları pahalıya patladı. (The Irish Times)

Galatasaray'ın Man United karşısındaki geri dönüşüne dış basından flaş yorum!

Onana'nın kabus gibi performansı sonrası Man United, Şampiyonlar Ligi'nde elenmenin eşiğinde. (talkSPORT)

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