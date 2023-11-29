Dış basından Galatasaray'ın geri dönüşü hakkında flaş yorum!

Rams Stadı'nda rock'n'roll... Galatasaray ve Manchester United, çılgın bir maçın ardından 3-3 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar iki kez 2 farklı öne geçse de Galatasaray peşlerini bırakmadı. Ziyech şov yaptı, Onana ise hata... (Marca)