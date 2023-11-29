Dış basından Galatasaray'ın geri dönüşü hakkında flaş yorum!

Neyin peşindesin Onana? 2 hata Man United'a pahalıya patladı. Galatasaray geri döndü: 3-3. (La Gazzetta)
Neyin peşindesin Onana? 2 hata Man United'a pahalıya patladı. Galatasaray geri döndü: 3-3. (La Gazzetta)
Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yine avantaj harcadı. (L'Equipe)
Rams Stadı'nda rock'n'roll... Galatasaray ve Manchester United, çılgın bir maçın ardından 3-3 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar iki kez 2 farklı öne geçse de Galatasaray peşlerini bırakmadı. Ziyech şov yaptı, Onana ise hata... (Marca)
Nefes kesen maçta Manchester United, Galatasaray'a takıldı. (UEFA.com)
Yaptığı hatalarla Man United'ı yine baltalayan Onana'yı izlemek acı verdi! (Daily Star)
Manchester United, Galatasaray karşısında 2 gollü avantajı harcadı. (Independent)
Cehennemden canlı çıktılar... Ama kıl payı! Man United, Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem maçta yine Galatasaray'a takıldı ve Avrupa hayallerini pamuk ipliğine bağladı. (Mirror)
Man United, Galatasaray karşısında iki kez öne geçti, avantajı harcadı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeye çok yakın. (Irish Independent)
Erik Ten Hag'ın ekibi Şampiyonlar Ligi'nde yine avantaj harcadı. Galatasaray karşısında iki kez öne geçen Kırmızı Şeytanlar 3-3'e razı oldu ve şimdi gruptan çıkma şansları kontrollerinin dışında. (Eurosport)
Galatasaray ve Manchester United, 6 gollü kapışmada ganimeti paylaştılar. (SportsMole)
Onana'nın hataları sonrası Galatasaray'la berabere kalan Manchester United'ın gruptan çıkma hayalleri ağır darbe aldı. (TSN)
Manchester United iki kez 2 gol avantajını harcadı, Kırmızı Şeytanlar, İstanbul'daki düelloda yıkıldı! (90 min)
Onana'nın Galatasaray karşısındaki inanılmaz hatalarıyla yüzüstü bıraktığı Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmeye çok yakın. (Football 365)
Manchester United, nefes kesen maçta Galatasaray karşısında iki kez 2 gollü avantajı harcadı. (RTE)
Manchester United, Galatasaray karşısındaki 6 gollü düelloda Onana'nın rakibe hediyeleri sonrası çözüldü. (Yahoo!)
Andre Onana'nın iki kilit hata yaptığı maçta Manchester United, İstanbul'da 2 gollü avantajı iki kez tepti ve 3-3'e razı oldu. (Metro)
Andre Onana iki fena hata yaptı, Erik Ten Hag'ın ekibi Şampiyonlar Ligi düellosundan beraberlikle ayrıldı. (Sky Sports)
Onana'nın hataları gruptan çıkma umutlarını tehlikeye attı, Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde yıkıldı. (Express)
Galatasaray karşısında alınan beraberlik sonrası Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları artık pamuk ipliğine bağlı. Kırmızı Şeytanlar iki kez öne geçse de Onana'nın hataları pahalıya patladı. (The Irish Times)
Onana'nın kabus gibi performansı sonrası Man United, Şampiyonlar Ligi'nde elenmenin eşiğinde. (talkSPORT)