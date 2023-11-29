Aslan gözünü zafere dikti! İşte Okan Buruk'un Manchester United maçı 11'i

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, A Grubu 5. karşılaşmasında Manchester United'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma 20.45'te başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmak isteyen Galatasaray, Manchester United ile oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Cimbom İngiltere'de oynana maçta 2-0 geriye düşmesine karşılık güçlü rakibini yenmeyi başarmıştı.

MANU KAYBEDERSE VEDA EDECEK

A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Bugünkü karşılaşmayı kazanarak son 16 turuna kalma şansını son maça taşımayı planlayan Galatasaray, taraftarı önünde kazanması halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak ve Avrupa Ligi'ni garantileyecek. Kopenhag maçı ise gruptaki son durumu şekillendirecek. Öte yandan Manchester ise yenilgi halinde üst tura çıkma şansını bir maç kala kaybedecek.

SAHASINDA HİÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izlemesi bekleniyor. Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak. Öte yandan Galatasaray, Manchester ile 7 kez karşılaştı ve takımlar ikişer galibiyet aldı. Üç maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. Bu maçların birini kazandı.

313

Galatasaray, Manchester karşısında Avrupa kupalarında 313. maçına çıkacak. Daha önce oynadığı 312 maçta Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 117 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

YENİ BİR DESTAN YAZMA ZAMANI

Manchester United ile kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray daha önce İngiliz ekibi karşısında zoru başarmıştı. İki takım, 1993'te Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya gelmiş ve sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini de 0-0 tamamlayarak tur atlamış ve Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırmıştı. Şimdi Galatasaray yeni bir tarih yazmanın eşiğinde... Temsilcimizden bir zafer daha bekliyoruz.

GOLLER ICARDI VE ZAHA'DAN

Icardi ile Wilfried Zaha, Manchester karşısında Galatasaray'ın en büyük silahı olacak. 2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan İcardi, İngiltere'deki ilk maçta fileleri havalandırmıştı. Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti. Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son 5 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşadı.

UYARI YAPTI

Zorlu karşılaşma öncesi Manchester'ın yıldız ismi Aaron Wan-Bissaka, kulübün internet sitesine Zaha'ya dikkat çekti. Eski arkadaşıyla ilgili olarak, "Ona karşı ve hazırlıklı olmanız gerekir. Açıkçası, sadece kendi oyununuzu oynarsanız onunla başa çıkabilirsiniz" dedi.

SAVUNMADA ESKİYE DÖNÜŞ

Galatasaray'da önemli karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. Alanyaspor karşılaşmasına sakatlanan Davinson Sanchez, İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek. Savunmada geçen sezon olduğu gibi sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı ile Victor Nelsson görev yapacak. Okan Buruk dün Sanchez'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi. Ayrıca Buruk sol bekte Kazımcan'ın yerine Angelino'ya şans verecek. Orta sahada Alanya maçının yıldızı Mertens de takımdaki yerini alacak.

MANCHESTER'DA 7 EKSİK

Manchester'da kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. Öte yandan Erik Ten Hag dünkü basın toplantısında Rasmus Hojlund ve Antony'nin bugün oynayabilecek durumda olduklarını açıkladı.

GALATASARAY MANCHESTER UNITED MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi.

M. United: Onana, Lindelöf, Maguire, Dalot, Luke Shaw, Bruno Fernandes, Mainoo, McTominay, Martial, Garnacho, Hojlund.