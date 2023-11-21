Haberler Galatasaray Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Son dakika haberi: 12 yıldır Galatasaray'ın kalesini başarıyla koruyan Fernando Muslera'nın geleceği merak konusu... Sarı kırmızılı yönetim yeni sezonda Uruguaylı eldiven için flaş bir karar verdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Performansı kadar profesyonelliği ile Türk futbolunda taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Fernando Muslera, adını Galatasaray'ın tarihine de yazdırmış durumda.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Kasımpaşa maçında dirseği çıkan file bekçisi, buna rağmen mucizevi şekilde takım için büyük önem taşıyan deplasmandaki Bayern Münih maçına yetişti.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

37 yaşındaki eldiven, Hatayspor karşısında da görevinin başındaydı.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Fedakârlıktan kaçmayan Uruguaylı 1 numara, Alanyaspor karşılaşmasında 479. kez Galatasaray kalesini koruyacak.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Ayrıca sarı-kırmızılı formayı 479 kez giymiş Sabri Sarıoğlu'nu yakalayacak.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Muslera, Manchester United sınavı ile Galatasaray'da en çok oynamış 4. isim olacak.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Muslera, eski takım arkadaşı 'Sabri Reis'i geçmeye hazırlanıyor.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Ayrıca Bülent Korkmaz 588 maçla zirvede.

Sözleşme imzalanacak mı? İşte Galatasaray'ın Muslera kararı

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek deneyimli 1 numarayla yola devam etmeyi düşünüyor.

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