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GALLER TÜRKİYE MAÇI hangi kanalda? Milli maç TRT 1 İZLE

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, Galler ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Cardiff Stadyumu'nda oynanacak mücadele EURO 2024 torbalarındaki yerimizi de belirleyecek. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Emre Akbaba, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu dışında eksik bulunmuyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:00
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GALLER TÜRKİYE MAÇI hangi kanalda? Milli maç TRT 1 İZLE

Galler - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Türkiye kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galler - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Türkiye maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ

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EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU TÜRKİYE KAÇINCI?

EURO 2024'e katılma hakkını son maçlar öncesinde elde eden A Milli Futbol Takımı, Galler deplasmanında kaybetmemesi halinde grup lideri olarak Almanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak. Son maçlar öncesinde Türkiye 16 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, sahasında Ermenistan'ı konuk edecek Hırvatistan ise 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Galler ise 11 puan ile 3. sıraya sahip. Ay-yıldızlı ekibe ikili averajda üstünlüğü bulunan Hırvatistan'ın grup liderliği için şansı sürüyor. Milli Takım, Galler'den alacağı puan ya da puanlarla, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakılmaksınız grubu lider olarak tamamlamayı garantileyecek. Grup ikinciliği için ise Hırvatistan ve Galler'in son maçlar öncesinde çekişmesi devam ediyor.

GALLER TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE - TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ

GALLER TÜRKİYE MİLLİ MAÇI İÇİN SLOVEN HAKEM

Cardiff kentinde bulunan Cardiff City Stadyumu'da 21 Kasım Salı günü oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Martin Matosa olacak. Müsabakada Nejc Kajtazovic VAR, Alen Borosak ise AVAR olarak görev yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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