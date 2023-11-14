Haberler A Milli Futbol Takımı Türkler=tutku

Türkler=tutku

“Burada futbol tutkusu inanılmaz. Başkan Erdoğan beni defalarca aradı. buradan bile futbolun Türkiye’de ne kadar önemli olduğunu görürsünüz. Böyle bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum...”

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 06:50
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Türkler=tutku

EURO 2024'e katılma hakkı elde eden A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. La Gazzetta dello Sport'a konuşan başarılı hoca, "Çok tutkulu ve sıcak insanların ülkesindeyim. Türk Milli Takımı'nı çalıştırmak benim için büyük bir onur. Sabah uyandığımdan akşam uyuduğum ana kadar bu sorumluluğu hissediyorum. Burada futbol tutkusu inanılmaz" dedi. "Beni sokakta durduruyorlar, öpüyorlar ve teşekkür ediyorlar. Bana böyle davranan bir millet için elimden geleni yapmak istiyorum" ifadesini kullanan Montella şöyle devam etti:

24 SAAT İSTANBUL

"TFF benden, önce EURO 2024, daha sonra da Dünya Kupası bileti almamı istedi. Bu takıma kazanan bir takım mantalitesi getireceğim. Hırvatistan maçından sonra başkan Erdoğan beni kutlamak için aradı. Letonya maçından sonra da tekrar aradı ve teşekkür etti. Sadece buradan bile futbolun Türkiye'de ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz..." İtalyan teknik adam ayrıca "İstanbul muhteşem bir şehir. Burada geçmişi hissediyor ama geleceği görüyorsunuz. Gelenekler ve modern dünya bir arada. 24 saat yaşayan bir şehir" ifadelerini kullandı.

BERLİN YOLCULUĞU PERŞEMBE

Almanya ile 18 Kasım'da özel müsabakada, Galler'le de 21 Kasım'da EURO 2024 Eleme Grubu son maçında karşılaşacak Milli Takım'ın kamp programı belli oldu. Perşembe günü 16.00'da Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek. 19 Kasım'da Berlin'den Cardiff'e geçecek.

İLK MESAİYİ YAPTILAR

A Milli Takım, dün Riva'da Almanya karşılaşması öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan çalışmada pas idmanı sonrası top kapma oyunu oynandığı belirtildi. Ardından taktik denemeler üzerinde duran ay yıldızlılar, yarı sahada çift kale maç sonrası şut denemeleri yaparak antrenmanı noktaladı. Çalışmalar bugün devam edecek.

'İKİ MAÇI DA KAZANACAĞIZ'

Milli takım'ın kaptanlarından Hakan Çalhanoğlu, Galler mücadelesini de kazanarak grubu zaferle tamamlamak istediklerini söyledi. Bu aşamada çok önemli bir başarı yakaladıklarını dile getiren tecrübeli futbolcu "Almanya'da oynayacağımız karşılaşma prestij açısından çok önemli; hem Almanya hem Galler maçlarından galibiyetle ayrılacağız" dedi.

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