Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla sıkça eleştirilse de sarı-kırmızılılarda başarlı bir grafik ortaya koymayı başardı.
Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla sıkça eleştirilse de sarı-kırmızılılarda başarlı bir grafik ortaya koymayı başardı.
2020 sezonun başında Cimbom'a imzayı atan Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı camiada kariyer sezonuna ulaştı.
Transfer olduğu sezonda oynadığı 29 karşılaşmada 6 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.
Bir sonraki sezonda ise Galatasaray'da 52 resmi müsabakaya çıkan futbolcu, attığı 13 golün yanına 9'da asist ekleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda Emanuel Mauro Icardi ile sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu, 10 gol atıp 12'de asist katkısında bulunmuştu.
Genç yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar oynadığı 22 resmi resmi müsabakada 5 gol atarken 6'da asist yaptı.
MEVKİSİ DEĞİŞTİ
2020-2021'de Galatasaray'a transfer olduğu sezondan bu sezonun başına kadar sol kanatta forma giyen ve Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Kerem, takıma Wilfried Zaha'nın transfer edilmesi sonrası hocası Okan Buruk tarafıdan 10 numara pozisyonunda değerlendirildi.
Kerem Aktürkoğlu, görev yaptığı yeni mevkisinde sol kanatta gösterdiği performansı gösteremedi. genç futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag, Bayern Münih ve Süper Lig'de Atakaş Hatayspor müsabakalarında kaçırdığı gollerin ardından eleştiri oklarını üzerine almıştı.
Öte yandan Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcu hakkında ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.
Milli futbolcu için, yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.
Alman basını genç futbolcunun bonservisini bile duyururken transfer olabileceği muhtemel ligler hakkında da bilgi verdi.
SKY SPORTS: YAZIN AYRILMA FİKRİNE AÇIK
Sky Sports'tan Ben Hencker imzalı habere göre Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılma fikrine olumlu bakıyor.
Habere göre Almanya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin Kerem Aktürkoğlu'nun 15-20 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılabileceğini belirtildi.