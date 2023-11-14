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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Trendyol Süper Lig kulüplerinden Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli futbolcunun yaz ayından takımdan ayrılacağı iddia edildi. Alman basını oyuncunun bonservisini dahi duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:25 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 12:37
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansıyla sıkça eleştirilse de sarı-kırmızılılarda başarlı bir grafik ortaya koymayı başardı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

2020 sezonun başında Cimbom'a imzayı atan Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı camiada kariyer sezonuna ulaştı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Transfer olduğu sezonda oynadığı 29 karşılaşmada 6 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Bir sonraki sezonda ise Galatasaray'da 52 resmi müsabakaya çıkan futbolcu, attığı 13 golün yanına 9'da asist ekleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Galatasaray'ın şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda Emanuel Mauro Icardi ile sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu, 10 gol atıp 12'de asist katkısında bulunmuştu.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Genç yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar oynadığı 22 resmi resmi müsabakada 5 gol atarken 6'da asist yaptı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

MEVKİSİ DEĞİŞTİ

2020-2021'de Galatasaray'a transfer olduğu sezondan bu sezonun başına kadar sol kanatta forma giyen ve Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Kerem, takıma Wilfried Zaha'nın transfer edilmesi sonrası hocası Okan Buruk tarafıdan 10 numara pozisyonunda değerlendirildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Kerem Aktürkoğlu, görev yaptığı yeni mevkisinde sol kanatta gösterdiği performansı gösteremedi. genç futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag, Bayern Münih ve Süper Lig'de Atakaş Hatayspor müsabakalarında kaçırdığı gollerin ardından eleştiri oklarını üzerine almıştı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Öte yandan Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcu hakkında ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Milli futbolcu için, yaz aylarında Galatasaray'dan ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

Alman basını genç futbolcunun bonservisini bile duyururken transfer olabileceği muhtemel ligler hakkında da bilgi verdi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

SKY SPORTS: YAZIN AYRILMA FİKRİNE AÇIK

Sky Sports'tan Ben Hencker imzalı habere göre Kerem Aktürkoğlu, yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılma fikrine olumlu bakıyor.

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