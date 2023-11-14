Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için flaş iddia! Takımdan ayrılıyor

MEVKİSİ DEĞİŞTİ

2020-2021'de Galatasaray'a transfer olduğu sezondan bu sezonun başına kadar sol kanatta forma giyen ve Galatasaray'da başarılı sezonlar geçiren Kerem, takıma Wilfried Zaha'nın transfer edilmesi sonrası hocası Okan Buruk tarafıdan 10 numara pozisyonunda değerlendirildi.